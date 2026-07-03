Ile Maurice: Excès de vitesse - 16 218 infractions en cinq mois

3 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo et Mahen Chitamun

Le député Farhad Aumeer a interrogé le ministre Osman Mahomed sur les infractions pour excès de vitesse depuis la réintroduction du système de points de pénalité et a demandé un détail par catégorie de limitation de vitesse.

Du 31 janvier au 25 juin 2026, 16 128 infractions pour excès de vitesse ont été enregistrées : 10 073 pour un excès de vitesse inférieur ou égal à 15 km/h, 5 205 pour un excès de vitesse compris entre 15 et 25 km/h, et 850 pour un excès de vitesse supérieur à 25 km/h. L'augmentation du nombre d'infractions est notable, notamment pour les excès de vitesse supérieurs à 15 km/h, qui sont passés de 3 429 à 5 205, soit une hausse de 52 %. De même, les infractions pour des excès de vitesse supérieurs à 25 km/h ont connu une augmentation de plus de 53 %, passant de 554 à 850.

Le ministre Mahomed a souligné la gravité des infractions pour excès de vitesse et a indiqué que le gouvernement évaluera, le cas échéant, les ajustements à apporter au système de sanctions. Il a également abordé les préoccupations du public concernant la réglementation stricte sur l'utilisation du téléphone portable au volant, citant le retrait de plus de 500 permis de conduire en France dans des cas similaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a par ailleurs exprimé sa gratitude au Premier ministre et au ministre des Finances pour les crédits budgétaires alloués à la modification de la Road Traffic Act, permettant ainsi l'utilisation des caméras Safe City pour le contrôle du respect du code de la route et conférant une reconnaissance légale à la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) en tant qu'agence nationale de sécurité routière. Cette évolution renforce l'efficacité et le statut de la TMRSU, qui a fonctionné pendant des décennies sans reconnaissance officielle.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.