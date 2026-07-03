Ile Maurice: Excès de vitesse - 16 218 infractions en cinq mois

Le député Farhad Aumeer a interrogé le ministre Osman Mahomed sur les infractions pour excès de vitesse depuis la réintroduction du système de points de pénalité et a demandé un détail par catégorie de limitation de vitesse.

Du 31 janvier au 25 juin 2026, 16 128 infractions pour excès de vitesse ont été enregistrées : 10 073 pour un excès de vitesse inférieur ou égal à 15 km/h, 5 205 pour un excès de vitesse compris entre 15 et 25 km/h, et 850 pour un excès de vitesse supérieur à 25 km/h. L'augmentation du nombre d'infractions est notable, notamment pour les excès de vitesse supérieurs à 15 km/h, qui sont passés de 3 429 à 5 205, soit une hausse de 52 %. De même, les infractions pour des excès de vitesse supérieurs à 25 km/h ont connu une augmentation de plus de 53 %, passant de 554 à 850.

Le ministre Mahomed a souligné la gravité des infractions pour excès de vitesse et a indiqué que le gouvernement évaluera, le cas échéant, les ajustements à apporter au système de sanctions. Il a également abordé les préoccupations du public concernant la réglementation stricte sur l'utilisation du téléphone portable au volant, citant le retrait de plus de 500 permis de conduire en France dans des cas similaires.

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Il a par ailleurs exprimé sa gratitude au Premier ministre et au ministre des Finances pour les crédits budgétaires alloués à la modification de la Road Traffic Act, permettant ainsi l'utilisation des caméras Safe City pour le contrôle du respect du code de la route et conférant une reconnaissance légale à la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) en tant qu'agence nationale de sécurité routière. Cette évolution renforce l'efficacité et le statut de la TMRSU, qui a fonctionné pendant des décennies sans reconnaissance officielle.