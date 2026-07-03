Ile Maurice: Le sergent Jayesh Gungadin poursuivi pour entrave à la justice

L'enquête sur la saisie de 62,5 kilos de cannabis, estimés à environ Rs 94,5 millions, réalisée le 4 juin à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, s'étend désormais à un membre des forces de l'ordre. Le sergent Jayesh Gungadin, 43 ans, affecté à la Divisional Crime Intelligence Unit du port, a été arrêté le mercredi 1er juillet par les enquêteurs de l'AntiDrug and Smuggling Unit (ADSU) avant d'être traduit, hier, en cour de district de Port-Louis Sud.

Une accusation provisoire de perverting the course of justice, en vertu d'article 298A du Code pénal, a été retenue contre lui. La police s'est opposée à sa remise en liberté sous caution, estimant qu'il pourrait interférer avec des suspects ou des témoins, altérer des preuves ou prendre la fuite. Son avocat, Me Roshan Santokhee, a présenté une demande de libération sous caution, qui sera entendue le jeudi 9 juillet. D'ici là, le policier reste en détention et de nouvelles statements devraient être recueillies à partir de lundi.

Selon les enquêteurs, les soupçons à son encontre sont apparus après l'analyse du téléphone portable de l'un des suspects. Des échanges de messages avec le sergent Jayesh Gungadin auraient été découverts et sont analysés afin de déterminer s'il a tenté d'influencer l'enquête ou de favoriser certains protagonistes.

L'affaire remonte au 4 juin, lorsque des officiers de l'ADSU et des douaniers avaient découvert environ 62,5 kilos de cannabis dans les bagages de deux passagers arrivés de Londres-Gatwick. L'enquête se poursuit afin d'établir les liens exacts entre le policier et les autres protagonistes, ainsi que le rôle qu'il aurait pu jouer dans cette présumée filière d'importation de cannabis.

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