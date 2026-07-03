Ile Maurice: Travailleurs bangladais - Contrôle renforcé du recrutement

3 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun et Hansa Nancoo

Le recrutement de travailleurs bangladais était au coeur des échanges lors d'une question du député Raviraj Beechook au ministre du Travail, Reza Uteem. Ce dernier a assuré que le gouvernement privilégie désormais un recrutement plus éthique et mieux encadré afin de limiter les dérives observées ces dernières années.

Le ministre a indiqué qu'en marge de la 114e session de la Conférence internationale du Travail, à Genève, il s'est entretenu avec plusieurs ministres du Travail, dont son homologue du Bangladesh. Les discussions ont porté sur le recrutement éthique des travailleurs migrants, la lutte contre les frais de recrutement imposés par des intermédiaires et la protection de leurs droits.

Reza Uteem a rappelé qu'en 2023, l'ancien gouvernement avait suspendu la délivrance de nouveaux permis de travail aux Bangladais en raison du nombre élevé de travailleurs quittant leur employeur pour travailler illégalement. Depuis septembre 2025, le recrutement a repris dans certains secteurs en pénurie de main-d'oeuvre, notamment la boulangerie, le textile et l'imprimerie.

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Afin de mieux contrôler ces recrutements, Maurice et le Bangladesh prévoient de signer un protocole d'accord. Les futurs travailleurs seront désormais recrutés par les organismes publics bangladais compétents et soumis à une sélection avant leur départ, limitant ainsi le recours aux intermédiaires.

Le ministre a toutefois insisté sur le fait que le gouvernement ne favorise aucune nationalité. «Le recrutement de travailleurs étrangers est uniquement dicté par les besoins du marché.» Il a précisé qu'à son arrivée au ministère, en novembre 2024, Maurice comptait 10 672 travailleurs bangladais, contre 8 975 aujourd'hui.

Répondant aux inquiétudes du député concernant les travailleurs en situation irrégulière et les questions de sécurité, Reza Uteem a rappelé que toute nouvelle demande de permis de travail pour des ressortissants bangladais fait l'objet d'un contrôle de sécurité renforcé par le bureau du Premier ministre avant d'être approuvée.

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