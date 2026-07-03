Ile Maurice: Les poursuites abandonnées contre Étienne Sinatambou

L'affaire opposant Betamax à l'ancien ministre Étienne Sinatambou a connu un nouveau développement ce vendredi 3 juillet en Cour suprême. Appelée devant la juridiction, l'affaire n'ira finalement pas plus loin, la partie poursuivante ayant décidé d'abandonner les charges retenues contre lui.

Pour rappel, Betamax avait saisi la Cour suprême dans le cadre d'une plainte pour contempt of court visant Étienne Sinatambou ainsi qu'Ashit Gungah. La compagnie reprochait aux deux anciens ministres des déclarations publiques faites en décembre 2017, alors qu'un litige impliquant Betamax était pendant devant les tribunaux.

Selon Betamax, les propos tenus lors d'une conférence de presse au sujet de l'affaire du navire Pacific Diamond étaient de nature à exercer une pression indue sur la compagnie et à interférer avec le cours de la justice. L'entreprise estimait notamment que ces déclarations, jugées préjudiciables à son égard, constituaient une atteinte à la bonne administration de la justice.

Ce vendredi, devant la Cour suprême, la poursuite a toutefois choisi de ne pas aller de l'avant contre Étienne Sinatambou, mettant ainsi un terme aux charges engagées à son encontre dans ce dossier.