Afrique: Éliminatoires Mondial FIBA 2027 - La RDC bat Madagascar et se qualifie au prochain tour

La République démocratique du Congo a parfaitement entamé sa troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027. Ce jeudi 2 juillet à Dakar, au Sénégal, les Léopards se sont imposés avec autorité devant les Ankoay de Madagascar sur le score de 82 à 62, signant ainsi une victoire précieuse qui qualifie le pays pour le prochain tour.

Malgré l'absence de plusieurs joueurs cadres à cause du non-paiement de primes de la deuxième fenêtre, les hommes de Michel Perrin ont démontré un état d'esprit combatif et une grande maîtrise collective pour décrocher ce premier succès. Dès l'entame de la rencontre, les Congolais ont affiché leurs ambitions en imposant leur rythme et leur intensité des deux côtés du parquet.

Le principal artisan de cette victoire a été Shekinah Munanga. Auteur d'une prestation exceptionnelle, l'ailier congolais a terminé la rencontre avec 23 points et 9 rebonds, tout en se montrant particulièrement adroit derrière l'arc avec un remarquable 4 sur 5 à trois points. Véritable homme du match, il a multiplié les actions décisives dans les moments importants pour permettre à son équipe de prendre le contrôle de la partie.

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La RDC a rapidement creusé l'écart au cours de la première période. Malgré quelques imperfections défensives, les Léopards ont fortement dominé les débats grâce à leur agressivité offensive et leur discipline tactique. Les deux premiers quarts-temps ont tourné à l'avantage des Congolais, qui ont pris une avance confortable à la pause grâce notamment à l'apport de Rolly Fulla et de ses coéquipiers.

Au retour des vestiaires, Madagascar a tenté de réagir. Les Ankoay ont remporté le troisième quart-temps (30-21), profitant d'un léger relâchement côté congolais. Cependant, les Léopards ont su garder leur sang-froid et reprendre la maîtrise du match dans les dix dernières minutes pour définitivement écarter toute menace de retour adverse.

Ce succès, acquis sur le score final de 82 à 62, permet à la RDC de conserver intactes ses chances de qualification pour la prochaine Coupe du monde FIBA.

Le prochain match des Léopards c'est le samedi 4 juillet face à la Côte d'Ivoire.