Afrique: Éliminatoires Mondial FIBA 2027 - Le Sénégal fait tomber la Côte d'Ivoire et s'empare de la première place du groupe B

Le Sénégal a pris sa revanche sur la Côte d'Ivoire en s'imposant 85 à 72, ce jeudi 2 juillet au Stadium Marius Ndiaye, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde de basket 2027, qui se jouera au Qatar. Grâce à ce succès, les hommes de Desagana Diop reprennent la première place du groupe B devant la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar.

Le Sénégal a idéalement lancé son choc face à la Côte d'Ivoire en livrant une première mi-temps de très haut niveau. Revanchards après leur défaite contre cette même équipe en février 2026, les Lions ont affiché un tout autre visage, avec une intensité défensive impressionnante et une adresse redoutable en attaque. Dès les premières minutes, Tacko Fall a montré la voie en inscrivant le premier panier de la rencontre avant de faire parler son immense envergure avec plusieurs contres spectaculaires.

Solides dans tous les secteurs, les hommes de Desagana Diop ont rapidement pris les commandes (17-8 après cinq minutes), portés également par un Mbaye Ndiaye très inspiré. L'ailier sénégalais a signé une entrée remarquée avec un tir primé puis un dunk spectaculaire pour totaliser sept points en seulement six minutes. À la fin du premier quart-temps, le Sénégal menait logiquement 29 à 16.

Les Lions ont poursuivi sur leur lancée dans le deuxième acte même si quelques relâchements défensifs ont permis aux Ivoiriens d'inscrire des paniers faciles. Sans conséquence toutefois puisque Babacar Sané a pris feu offensivement tandis que Brancou Badio a régalé, concluant la première période par un incroyable tir à trois points au buzzer. Les deux hommes ont terminé meilleurs marqueurs sénégalais de cette première mi-temps avec 14 points chacun. À la pause, le Sénégal menait 55 à 36. L'écart, qui était de 13 points à la fin du premier quart-temps, est passé à 19 unités, récompensant une prestation convaincante de Lions déterminés à reprendre la première place du groupe.

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Réveil tardif des Ivoiriens

Au retour des vestiaires, Tacko Fall a encore marqué les esprits en dominant les premières possessions des Lions. Mais le pivot sénégalais a vu sa soirée s'arrêter brutalement. Blessé après seulement deux minutes dans le troisième quart-temps, il a été contraint de quitter ses coéquipiers et n'est plus revenu sur le parquet. Privé de son géant, le Sénégal a connu un passage plus délicat.

La défense ivoirienne s'est montrée beaucoup plus agressive tandis que l'attaque retrouvait enfin son efficacité. Les Éléphants ont infligé un 17-6 aux Lions et sont revenus à seulement huit longueurs à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, profitant d'un manque de concentration des Sénégalais. C'est à ce moment-là que Desagana Diop a demandé un temps mort salvateur. Son intervention a immédiatement remis de l'ordre dans le jeu sénégalais.

Les Lions ont retrouvé leur intensité défensive et terminé le quart-temps sur un 9-3, limitant ainsi les dégâts malgré un troisième acte remporté 20 à 15 par la Côte d'Ivoire.

Le quatrième quart-temps a été beaucoup plus brouillon avec de nombreuses pertes de balle de part et d'autre et un rythme moins soutenu. La Côte d'Ivoire s'est de nouveau imposée sur cette période (16-15), sans toutefois parvenir à remettre en cause la domination sénégalaise.

Au coup de sifflet final, le Sénégal s'impose 85 à 72. Une victoire globalement maîtrisée, bâtie sur une excellente première période et une réaction collective au moment où les Ivoiriens semblaient en mesure de relancer totalement la rencontre. Les Lions prennent ainsi leur revanche sur la défaite concédée en février dernier et reprennent la première place du groupe B.