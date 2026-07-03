Sénégal: Mercato - Manchester United s'intéresse à Ismaïla Sarr

3 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Ismaïla Sarr suscite logiquement les convoitises. Selon TEAMtalk, Manchester United a pris contact avec les représentants de l'attaquant sénégalais afin d'explorer la possibilité d'un transfert cet été.

Il faut dire que l'international sénégalais sort d'un exercice tout simplement exceptionnel. Lors de cette Coupe du monde avec le Sénégal, il est le meilleur buteur de la sélection avec quatre buts. Il a également terminé meilleur buteur de Crystal Palace avec 21 buts toutes compétitions confondues, portant son équipe tout au long de la saison. Sur la scène européenne, l'attaquant sénégalais a aussi brillé en étant élu meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue Conférence avec neuf réalisations, jouant un rôle majeur dans le sacre des Eagles.

À 28 ans, l'intérêt de Manchester United apparaît comme une suite logique à une saison qui l'a définitivement installé parmi les meilleurs attaquants africains du moment. Il pourrait notamment avoir l'opportunité de disputer, pour la première fois de sa carrière, la Ligue des champions sous les couleurs mancuniennes la saison prochaine.

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Mais il faudra d'abord convaincre Crystal Palace, qui ne laissera certainement pas partir son meilleur joueur aussi facilement. L'ailier sénégalais est encore sous contrat pour les trois prochaines saisons.

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