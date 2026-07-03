Sénégal: Thiès - Des acteurs de la zone des Niayes consultées sur les nouvelles orientations des politiques foncières

Thiès — Le Cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal (CRAFS) a organisé des consultations ciblant les acteurs de la zone des Niayes, dans le but de recueillir leurs préoccupations sur les nouvelles dynamiques et orientations des politiques foncières nationales.

Thiès a abrité jeudi ces consultations zonales dont la première étape concerne la zone sylvopastorale, la vallée du fleuve Sénégal et les Niayes.

"La zone des Niayes couvre quatre régions administratives : Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis", a souligné Diéry Guèye, membre de la cellule de veille de la zone des Niayes.

"Nous sommes à Thiès pour parler des réformes majeures sur le foncier, [après que] le gouvernement a annoncé des réformes, entre autres, l'acte 4 [de la décentralisation], les pôles-territoires et d'autres réformes qui auront des incidences sur le foncier", a expliqué le responsable.

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M. Guèye, également membre du conseil d'administration du CRAFS, a relevé que des rencontres similaires se sont déroulées dans d'autres zones agroécologiques. La situation des Niayes est particulière, en raison des activités de cette bande côtière en termes d'horticulture et de production fruitière, mais également du fait de la présence d'acteurs immobiliers et de pression foncière, a-t-il noté.

"La zone compte aussi des acteurs du secteur minier, [des pêcheurs] et des éleveurs", a poursuivi Diéry Guèye, insistant sur la nécessité de protéger cette zone. D'où l'importance d'un dialogue entre acteurs, sous la supervision des autorités, afin que des "décisions idoines" soient prises.

Il a salué l'adoption, en conseil des ministres, de la loi agrosylvopastorale et halieutique, qui a donné lieu à de larges concertations dans toutes les régions du pays, permettant de prendre en compte les avis des acteurs de ce secteur.

"Ce que fait l'agriculteur, le pêcheur, l'éleveur, se passe sur la terre. Il est donc normal que nous échangions sur cette question", a pour sa part justifié Adja Aïda Cissé, présidente du Réseau national des femmes rurales du Sénégal.

"Nous pensons que nous devons apporter notre contribution à la réflexion sur les réformes que le gouvernement est en train d'engager", a-t-elle déclaré, avant d'appeler les autorités à prendre en compte les femmes et les enfants dans les politiques publiques.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé, jeudi à Dianiadio, une réunion avec les exécutifs territoriaux, consacrée à l'Acte 4 de la décentralisation, une réforme devant se traduire par la création de huit pôles-territoires à travers le pays.