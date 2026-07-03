Sénégal: L'Etat invité à accélérer l'application des réformes issues du PAQUET-EF

Des organisations de la société civile ont invité, jeudi, les pouvoirs publics à accélérer l'application des réformes éducatives et recommandations issues de la précédente Revue sectorielle du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans les secteurs de l'éducation et de la formation (PAQUET-EF).

"Sur les onze recommandations formulées, l'année dernière, à l'endroit de l'ensemble des acteurs, quatre seulement ont été entièrement mises en oeuvre", a déclaré le responsable de la recherche et de la documentation de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), Mamadou Ndiaye.

Il intervenait ainsi en marge de l'ouverture de la pré-revue des organisations de la société civile, une rencontre préparatoire de la Revue sectorielle 2026 du PAQUET-EF.

La pré-revue se veut un cadre d'analyse des performances du secteur de l'éducation et de la formation, à partir des rapports annuels de performance présentés par les ministères concernés.

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"Nous examinons les résultats enregistrés en matière d'accès, de qualité et de gouvernance, mais aussi les difficultés qui persistent, afin de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer les performances du secteur", a expliqué M. Ndiaye.

Il a précisé que ces recommandations entièrement exécutées portent sur l'élaboration de documents de politique, en particulier dans le domaine de l'éducation inclusive, l'élargissement des cadres de dialogue, la tenue de certains mécanismes de suivi ainsi que sur des avancées enregistrées lors du processus de réforme des curricula.

Les sept autres recommandations issues du PAQUET-EF sont en cours de mise en oeuvre.

Les conclusions de cette rencontre, consacrée à l'identification des acquis, des contraintes et des priorités du secteur, seront portées à la Revue sectorielle 2026, cadre annuel de dialogue entre l'État, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile.

Le PAQUET-EF est le cadre de référence des politiques publiques dans les secteurs de l'éducation et de la formation.

Il fédère les interventions du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et celui chargé de la Formation professionnelle.