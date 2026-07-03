Sénégal: Bassirou Diomaye Faye présente les principales orientations de l'Acte 4 de la décentralisation

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté, jeudi, les orientations majeures de l'Acte 4 de la décentralisation, dont l'ambition est de faire des territoires "les véritables moteurs" de la transformation du pays à travers une refondation de la gouvernance territoriale.

"Notre ambition est de faire des territoires les véritables moteurs de notre transformation nationale. Et cette refondation de notre gouvernance territoriale s'articule autour de quatre orientations majeures", dont la première vise à moderniser l'organisation territoriale du pays.

Cela passe par le renforcement de la proximité de l'action publique et la clarification des responsabilités des différents acteurs, pour une action publique "plus lisible, plus cohérente et plus efficace", a détaillé le chef de l'Etat lors d'une rencontre avec es exécutifs territoriaux.

La deuxième orientation évoquée par le président de la République fait de la performance, de l'équité territoriale et du renforcement de l'ingénierie territoriale les principes directeurs l'action gouvernementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Bassirou Diomaye Faye, cette orientation "doit permettre d'améliorer l'accompagnement des collectivités territoriales, de valoriser les initiatives locales et de mieux mesurer les résultats obtenus dans chaque territoire".

D'après le président de la République, la troisième orientation touche à la question des moyens, qui fonde à ses yeux la crédibilité de toute politique de décentralisation.

"Il ne saurait y avoir de responsabilités accrues pour les collectivités territoriales sans ressources adéquates leur permettant d'exercer pleinement leurs missions", a affirmé M. Faye.

Sous ce rapport, la question du financement de la décentralisation constitue "un 'chantier majeur", a indiqué le chef de l'Etat, assurant que les réformes attendues du Fonds de dotation de la décentralisation et du Fonds d'équipement des collectivités territoriales devraient permettre de mieux répondre aux besoins des territoires et d'améliorer la prévisibilité des ressources qui leur sont destinées.

"À mesure que notre pays consolidera sa situation économique et retrouvera des marges budgétaires plus favorables, la question d'une révision progressive du mécanisme d'indexation sur la TVA pourra être examinée, avec pour objectif de renforcer durablement le volume des transferts, en faveur des collectivités territoriales, dans le respect des équilibres financiers de l'État", a-t-il révélé.

Il a annoncé que parallèlement, la fiscalité locale sera modernisée et la capacité des collectivités à contribuer au développement économique de leurs territoires sera renforcée.

"Enfin, la quatrième orientation vise à promouvoir la coopération entre les territoires, la mutualisation des moyens, la transparence dans la gestion publique locale et la bonne gouvernance", a indiqué Bassirou Diomaye Faye, selon qui c'est dans cette même logique que s'inscrit la réforme des pôles-territoires, appelés à devenir "des instruments de cohérence, de solidarité et de performance".

"Nous allons donner aux collectivités territoriales les moyens effectifs d'exercer leurs compétences, en renforçant durablement leurs capacités financières, humaines et techniques, dans le respect de l'éthique et de la bonne gouvernance", a promis le chef de l'Etat.