Sénégal: L'Acte 4 de la décentralisation, une nouvelle étape pour un pays 'plus équilibré', selon Bassirou Diomaye Faye

Diamniadio — Les reformes de l'Acte 4 de la décentralisation représentent une nouvelle étape dans la construction d'un Sénégal plus équilibré, à travers la mise en place des pôles territoires, a souligné, jeudi, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

"L'Acte 4 de la décentralisation et la réforme des pôles-territoires ne sont pas une simple redistribution de moyens. Ils consacrent une nouvelle étape dans la construction d'un Sénégal plus équilibré, plus cohérent et plus souverain", a-t-il déclaré.

Bassirou Diomaye Faye présidait, au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CCIAD) de Diamniadio, une rencontre nationale avec les exécutifs territoriaux, en vue de la mise en oeuvre du processus de réforme des pôles-territoires et de l'Acte 4 de la décentralisation.

"Trop longtemps, l'avenir s'est dessiné loin de nos terroirs. Désormais, il s'écrira avec nos populations, nos élus, nos entrepreneurs, nos femmes, nos jeunes et toutes les forces vives de la nation, au service d'un Sénégal plus juste, plus prospère et plus solidaire", a-t-il précisé.

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Selon Bassirou Diomaye Faye, la territorialisation des politiques publiques "n'est pas une option technique", mais "un choix politique et moral".

"C'est affirmer que notre nation est diverse, mais indivisible. C'est affirmer que la justice sociale ne va pas sans la justice territoriale. C'est refuser qu'un pays avance en abandonnant certains de ses territoires en chemin, pendant que d'autres concentrent les opportunités", a-t-il soutenu.

Les pôles-territoires sont appelés à devenir "des instruments de transformation économique, de production, d'investissement et de création de richesse" au service du développement national, a insisté Bassirou Diomaye Faye.

Dans cette perspective, l'Acte 4 de la décentralisation marque "une étape décisive" dans la construction du modèle territorial espéré.

"Nous faisons un choix fondamental : celui de la territorialisation effective des politiques publiques. Ce choix traduit notre volonté de bâtir un État stratège qui accompagne, responsabilise et valorise les initiatives des territoires", a souligné Bassirou Diomaye Faye.