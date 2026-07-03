Congo-Kinshasa: La Banque mondiale mobilise 46 millions USD contre l'épidémie d'Ebola au pays

La riposte contre la maladie à virus Ebola demeure une priorité centrale pour la Banque mondiale en République démocratique du Congo, a indiqué le directeur des opérations de l'institution dans le pays, Albert Zeufack, lors d'un point de presse organisé jeudi 2 juillet à Kinshasa. Il a annoncé le décaissement d'une enveloppe de 46 millions de dollars américains. Ce financement d'urgence est destiné à appuyer les activités sanitaires dans les 35 zones de santé touchées par cette 17e épidémie.

Une approche systémique face aux urgences sanitaires

Ce soutien financier s'intègre dans le cadre d'un mécanisme global mis en place par l'institution financière. Selon Albert Zeufack, cette approche systémique consiste à dédier systématiquement environ un pour cent de l'ensemble du portefeuille de la Banque mondiale aux actions d'urgence définies par le gouvernement congolais.

Pour évaluer les retombées concrètes de cette aide sur le terrain, le Dr Traore Adama, expert en charge des questions de santé au sein de la Banque mondiale en RDC, a détaillé le déploiement massif de matériel médical et logistique déjà amorcé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Renforcement des laboratoires

L'un des défis majeurs de cette riposte demeure la décentralisation des capacités de diagnostic. Le Dr Traore Adama met en avant les moyens techniques déployés pour faire face spécifiquement à la souche virale :

« Nous avons déployé des équipements de laboratoire et des réactifs en appui au Laboratoire provincial de santé publique de Pognon. [...] Nous avons livré 10 plateformes Radi-One et 40 000 tests Radi-One pour le diagnostic spécifique de la souche (Bundibugyo). Dans les prochains jours, une livraison supplémentaire de 94 plateformes Radi-One et de 30 000 tests additionnels est attendue. »

Pour assurer l'autonomie et le bon fonctionnement du Laboratoire provincial de Pognon, des batteries destinées à renforcer les kits du système photovoltaïque ont été fournies. L'organisation soutient également la biologistique et sécurise le transport des échantillons médicaux.

Plus de 340 tonnes de fret médical et soutien nutritionnel

La Banque mondiale diversifie ses axes d'intervention pour garantir une prise en charge globale de la crise :

340 tonnes de médicaments et d'équipements ont été acheminées pour soigner les malades et maintenir la continuité des services de santé de base ;

Des intrants et équipements nutritionnels sont en cours d'acquisition pour venir en aide aux Divisions provinciales de la santé de Nitori et de Norquille ;

10 véhicules dédiés à la surveillance épidémiologique sont en phase finale d'achat afin d'optimiser le suivi des contacts et le contrôle de l'épidémie dans les zones reculées.