Afrique du Sud: Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa discutent sur la situation des Congolais au pays

Lors de la visite officielle du Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, à Kinshasa le jeudi 2 juillet, le Chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a abordé la question des droits de l'homme en Afrique du Sud, notamment concernant les ressortissants congolais.

Félix Tshisekedi a appelé à une approche équilibrée dans la gestion des migrants en situation irrégulière, fondée sur le respect des droits fondamentaux et des valeurs de solidarité africaine :

« Nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée ».

Il a reconnu le droit souverain de chaque État à appliquer ses lois migratoires, tout en insistant sur la nécessité de traiter ces questions avec humanité et dignité.

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« Nous avons évoqué, avec toute la délicatesse requise, la situation de certains ressortissants africains vivant en situation irrégulière sur le territoire sud-africain, ainsi que les tensions que cette question peut parfois susciter. Nous comprenons pleinement que chaque État exerce sa souveraineté dans le respect de ses lois, de son territoire et de sa politique migratoire », a-t-il ajouté.

La réponse de Cyril Ramaphosa

Le Président sud-africain a assuré que son Gouvernement, guidé par la Constitution, est ferme en matière de protection des droits de l'homme. Les migrants, y compris ceux sans documents administratifs, doivent être traités avec dignité et sécurité.

« L'équilibre dont le Président Tshisekedi vient de parler est précisément ce que nous recherchons. Nous voulons traiter cette question avec beaucoup de sagesse et de prudence, tout en répondant aux préoccupations des personnes confrontées au chômage et à la pauvreté dans notre pays », a déclaré M. Ramaphosa.

Selon lui, l'Afrique du Sud reste attachée au respect des droits de toutes les personnes vivant sur son territoire, tout en garantissant la sécurité de sa population.

Un appel à la solidarité africaine

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de préserver la solidarité africaine et de trouver des solutions pacifiques aux tensions migratoires. Ramaphosa a également invité les pays du monde à ne pas fermer leurs frontières aux ressortissants congolais, rappelant que l'exclusion n'est pas une solution durable.