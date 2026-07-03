Tunisie: Malgré une baisse des accidents - Les décès ont augmenté de 10 % sur les routes

Le nombre de personnes tuées dans les accidents de la route a augmenté de 9,97 % depuis le début de l'année et jusqu'au 1er juillet courant, par rapport à la même période de 2025.

Au total 629 personnes ont perdu la vie sur les routes au cours de cette période, contre 572 décès enregistrés un an auparavant, soit 57 victimes supplémentaires, selon les statistiques publiées par l'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), relevant du ministère de l'Intérieur.

Cette hausse de la mortalité routière intervient toutefois dans un contexte marqué par un recul significatif du nombre d'accidents. Les données publiées sur le site officiel de l'Observatoire font état de 2 251 accidents de la route, contre 2 814 au cours de la même période de l'année précédente, soit une baisse de 20,01 % du nombre d'accidents.

La tendance est similaire pour le nombre de blessés, qui a diminué de 19,94 %, passant de 3 680 à 2 946 victimes jusqu'au 1er juillet courant.

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L'inattention au volant et le manque de vigilance demeurent les principales causes des accidents de la route, devant l'excès de vitesse.

S'agissant des accidents mortels, l'excès de vitesse constitue la principale cause de décès, suivi de l'inattention au volant et le manque de vigilance.

Selon les statistiques de l'Observatoire, le mois d'avril a enregistré le plus grand nombre d'accidents depuis le début de l'année, tandis que le mois de mai a été le plus meutrier. Le nombre le plus élevé de blessés a, quant à lui, été recensé au mois de mars.

Par ailleurs, le gouvernorat de Tunis arrive en tête en nombre d'accidents, avec 11,06 % du total, tandis que le gouvernorat de Kairouan enregistre le plus grand nombre de décès liés aux accidents de la route avec 9,22 %, suivi des gouvernorats de Mahdia, Nabeul et Gafsa.