Tunisie: Mondher Kebaier à la barre du CS Constantinois

Le club sportif constantinois a annoncé ce jeudi sur sa page officielle la nomination de l'entraîneur tunisien Mondher Kebaier à la tête de son équipe première de football qui succèdera à son compatriote Lassad Dridi.

Il s'agit de la deuxième expérience de Mondher Kebaier à l'étranger, après celle vécue avec le Raja Casablanca au cours de la saison 2022-2023. Il avait auparavant dirigé plusieurs clubs tunisiens, à l'instar de l'Etoile du Sahel, du Club africain, du Club athlétique bizertin et de l'Espérance de Tunis, en plus de son passage à la tête de la sélection tunisienne entre 2019 et 2022. Avant de rejoindre le CS Constantine, Kebaier était chargé de la direcion technique nationale au sein de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Le CS constantinois est l'un des clubs les plus prestigieux d'Algérie, ayant célébré cette année son 128e anniversaire. Le club a terminé la saison 2025-2026 à la 9e place du championnat algérien avec 43 points, à 22 unités du champion, le Mouloudia d'Alger. Le CS Constantine a remporté le titre de champion d'Algérie à deux reprises, lors des saisons 1996-1997 et 2017-2018.