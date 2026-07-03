Tunisie: Salon Electronica de Munich - Le CEPEX ouvre l'inscription aux fleurons de l'électronique tunisienne

Le savoir-faire technologique tunisien s'apprête à se déployer sur l'une des vitrines les plus prestigieuses de l'industrie mondiale à Munich en Allemagne. De fait, les entreprises de la filière numérique et automobile ont jusqu'au 10 juillet 2026 pour réserver leur stand via la plateforme E-CEPEX. Ce rendez-vous mondial est une opportunité majeure pour attirer des investissements et s'intégrer dans les circuits d'industrie intelligente.

Dans un communiqué officiel, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a invité les entreprises tunisiennes oeuvrant dans le secteur électronique à s'inscrire pour participer à la prochaine édition du salon international « Electronica 2026 » qui se tiendra du 10 au 13 novembre 2026 au parc des expositions de Munich, en Allemagne.

Pour l'agence de promotion, cette mission de diplomatie économique a pour objectif fondamental de permettre aux industriels nationaux de promouvoir leurs compétences techniques, de décrocher de nouveaux contrats d'exportation et de consolider le positionnement de la Tunisie comme hub technologique compétitif auprès des bailleurs de fonds européens et internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Reconnu par les experts comme un sommet mondial de référence pour l'ensemble de la filière, le salon Electronica rassemble les géants de la fabrication, les équipementiers de pointe, les semi-conducteurs, les investisseurs de capital-risque et les grands décideurs de la technologie. Cette forte concentration d'acteurs clés offre une plateforme de réseautage unique pour nouer des alliances stratégiques et appréhender les grandes ruptures technologiques de demain.

Le pavillon tunisien ciblera des créneaux industriels à très haute valeur ajoutée, notamment les fabricants de cartes électroniques, les spécialistes de l'électronique automobile, les concepteurs de systèmes embarqués, les bureaux d'études et d'ingénierie conseil, l'Internet des objets (IoT), l'électronique industrielle lourde ainsi que les développeurs de solutions logicielles dédiées à l'usine du futur (Smart Industry).

Clôture pour le 10 juillet

Les dirigeants d'entreprises intéressés par cette offensive commerciale en Allemagne devront valider leur dossier sans tarder. Le CEPEX précise que la procédure d'inscription s'effectue de manière exclusivement dématérialisée par le biais du portail numérique officiel « E-CEPEX ».

La date limite absolue pour la soumission des formulaires est arrêtée au vendredi 10 juillet 2026. L'administration avertit toutefois les opérateurs d'une contrainte logistique importante : le nombre de places au sein de la délégation nationale étant limité par la charte d'aménagement du pavillon tunisien, le guichet d'enregistrement en ligne pourra être suspendu et clôturé de manière anticipée, avant la date butoir, dès que le quota maximal d'exposants retenus sera atteint.