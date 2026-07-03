Tunisie: Le TABC annonce une mission d'envergure en Guinée en octobre prochain

La Tunisie accélère son offensive commerciale en direction des marchés subsahariens. Du 6 au 11 octobre 2026, une délégation multisectorielle d'hommes d'affaires se rendra à Conakry, capitale de la République de Guinée, pour cibler les contrats de mégaprojet « Simandou 2040 ».

En effet, dans un communiqué publié sur la page officielle de l'organisme patronal, le « Tunisia Africa Business Council » (TABC) a officialisé l'organisation de cette importante mission économique multisectorielle à Conakry à travers un déploiement stratégique qui vise à consolider le positionnement des entreprises tunisiennes en Afrique de l'Ouest et à capter de nouvelles opportunités d'investissement au sein d'une des économies les plus dynamiques de la sous-région.

La délégation tunisienne sera composée de chefs d'entreprises et de leaders industriels opérant dans des secteurs clés tels que les infrastructures lourdes, l'énergie, la gestion de l'eau, les technologies de l'information, l'ingénierie conseil, la santé et l'enseignement supérieur.

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L'agenda de cette mission à Conakry s'annonce particulièrement dense et est axé sur le réseautage d'affaires. Le TABC indique avoir planifié des sessions exclusives de rencontres bilatérales (B2B) entre les opérateurs tunisiens et leurs homologues guinéens, des réunions de haut niveau avec les ministères régaliens et les donneurs d'ordre institutionnels, ainsi que des visites techniques sur les sites de grands chantiers.

A noter que ce déplacement coïncide avec la tenue du forum international FOCIA 2026 en Guinée. Cette synergie d'événements offrira aux délégués tunisiens une occasion unique pour interagir directement avec des fonds d'investissement internationaux, des bailleurs de fonds multilatéraux et des multinationales engagées dans le développement de l'Afrique de l'Ouest.

« Simandou 2040 » dans le viseur tunisien

Le principal levier de croissance identifié pour l'expertise tunisienne lors de ce voyage d'affaires réside de prime abord dans l'intégration du programme étatique guinéen « Simandou 2040 ». Reconnu comme l'un des plus grands projets d'infrastructure et de développement intégré du continent africain, ce mégaprojet dépasse le cadre de la simple extraction minière pour s'imposer comme un moteur de transformation structurelle de la Guinée.

Cette opportunité ouvre des perspectives de sous-traitance massives pour le savoir-faire tunisien. Les appels d'offres concernent la construction de réseaux ferroviaires complexes, l'extension d'infrastructures portuaires en eau profonde, la création de corridors logistiques transfrontaliers, le renforcement des centrales énergétiques et l'implantation de zones industrielles spécialisées. Le TABC entend capitaliser sur l'expérience reconnue des bureaux d'études et des entreprises de construction de la Tunisie dans la gestion de projets complexes pour décrocher des parts de marché majeures au sein de ce pôle ouest-africain en pleine ébullition.