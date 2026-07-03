Tunisie: Doha Film Institute-Bourses de printemps 2026 - Deux projets tunisiens sélectionnés

Les projets tunisiens « Solo » d'Amine Boukhris et « Les Soeurs du Rap » d'Olfa Ben Achour ont été sélectionnés pour bénéficier des bourses de printemps 2026 octroyées par la Doha Film Institute. Ils figurent parmi 48 projets cinématographiques retenus, représentant 39 pays.

« Solo », réalisé par Amine Boukhris et coproduit par la Tunisie, le Qatar et la France, recevra une aide à la production dans la catégorie des longs métrages documentaires. L'oeuvre retrace l'histoire d'Akram, un jeune homme de 27 ans. Abandonné par toute sa famille à l'âge de 15 ans pour rejoindre l'organisation Daech en Syrie, Akram reconstruit sa vie en Tunisie grâce au rap. Alors qu'il s'apprête à devenir père, il affronte son passé pour s'en libérer.

De son côté, le projet « Les Soeurs du Rap » d'Olfa Ben Achour, également une coproduction tuniso-qataro-française, bénéficiera d'une bourse de développement dédiée à la région MENA dans la catégorie des séries télévisées. Ce projet explore la place des femmes dans l'univers du rap, un milieu historiquement dominé par les hommes, et montre comment les rappeuses du monde arabe se réapproprient leur voix.

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Outre la Tunisie, les bourses de cette session soutiennent des projets artistiques issus de plusieurs pays de la région MENA, à l'instar de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, de la Palestine, du Soudan, de l'Irak, de la Jordanie, du Liban, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, des Émirats arabes unis, de la Somalie et de Djibouti. Des projets provenant de pays occidentaux et d'autres régions, tels que la France, l'Espagne, le Canada et Cuba, font également partie des lauréats.

Le programme de bourses de la Doha Film Institute s'impose comme l'un des principaux mécanismes de financement du cinéma indépendant dans le monde arabe et en Afrique du Nord. Organisé deux fois par an, au printemps et en automne, il offre des subventions financières directes ainsi qu'un accompagnement technique et artistique. Le programme accorde une attention particulière aux talents émergents qui réalisent leur premier ou deuxième film, tout en continuant à soutenir les réalisateurs chevronnés de la région. Les bourses et les services de mentorat sont répartis sur 14 catégories distinctes.