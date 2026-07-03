Algérie: Législatives - L'engouement pour le scrutin est resté faible

2 Juillet 2026
Radio France Internationale

Près de 25 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes ce jeudi 2 juillet pour renouveler les 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, pour un mandat de cinq ans. Au total 35 partis politiques ont présenté des listes, y compris certains qui avaient boycotté les précédentes élections législatives de 2021. L'engouement pour ce scrutin est resté faible, selon les derniers chiffres publiés par l'Autorité nationale indépendante des élections. À 15h, le taux de participation s'élevait à 11,24 %.

L'agence de presse algérienne décrit « un afflux notable et continu des électeurs, dans une bonne ambiance et des conditions d'organisation satisfaisantes », avec un taux de participation de 3,05 % à 10h, deux heures après l'ouverture des bureaux de vote.

À 15h, le taux de participation était de 11,24 % au niveau national et environ 10 % pour la communauté algérienne à l'étranger, selon les plus récentes données publiées par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

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Près de 10 000 candidats ont participé à ces législatives, répartis sur 35 partis politiques, une coalition et plus de 100 listes indépendantes. On observe une augmentation du nombre de femmes candidates... Elles représentent 21 % de l'ensemble des candidatures. Et plus de la moitié des candidats ont moins de 40 ans.

Après avoir déposé son bulletin à Alger, dans la matinée, le président Abdelmajid Tebboune a indiqué que le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions avant d'assurer qu'« aucun candidat ou parti ne s'est plaint de fraude ou de détournement de voix ».

À noter que quatre partis politiques qui avaient boycotté les élections législatives de 2021, les premières organisées après le mouvement de protestation populaire Hirak, ont réintégré le processus électoral cette fois-ci.

En 2021, le taux de participation était de 23 % : le plus bas de l'histoire du pays.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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