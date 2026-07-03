Burkina Faso: Résultat du Baccalauréat au lycée Nelson Mandela - Des taux satisfaisants pour les jurys 146 et 147

Une fois de plus, l'émotion était au rendez-vous lors de la proclamation des résultats du 1er tour de la session 2026 du Baccalauréat, jeudi 2 juillet 2026 aux jurys 146 et 147 du lycée Nelson Mandela.

Après une attente sous le soleil, les candidats au Baccalauréat 2026 au jury 146 option série D et 147 série technique option D, E et F1, tiraillés entre peur, joie, doute, ont assisté à la proclamation des résultats du 1er tour. Les jumelles Anaëlle et Anaïs Traoré, toutes admises, avec la mention assez bien, ont laissé exploser leur joie. « Nous sommes très contentes, parce que nous avons travaillé dur.

Nous nous sommes sacrifiées pour atteindre ce résultat avec l'assistance de Dieu et l'accompagnement de notre famille », ont-t-elle dit. Anaëlle et Anaïs Traoré ont confié vouloir poursuivre leurs études en médecine une fois inscrite à l'université. Difficile pour la nouvelle bachelière Mariam Tondé qui compte également faire des études de médecine et sa mère de retenir leurs larmes. Le candidat, Styves Tougouma de l'école internationale de l'amitié, visiblement satisfait de ses efforts, a remercié Dieu de lui avoir permis de réussir à cette session. « Ça n'a pas été facile pour moi, vu la pression à l'école et à la maison. J'ai vraiment bossé et je me suis donné à fond », a-t-il déclaré.

Après l'obtention du BAC, il envisage de se relancer dans le football dans son club Salitas, pour espérer rattraper son retard après deux années blanches. L'immersion patriotique, un moment attendu par les bacheliers Le nouveau bachelier du lycée Bogodogo, Wendkouni Dominique Yaméogo est très content d'avoir réussi à son examen avec mention pas-sable. Passionné de la chimie, il compte poursuivre ses études en bio-analyse. « Je trouve que l'immersion patriotique est une bonne initiative qui va nous former, car nous sommes les futurs dirigeants du Burkina », a-t-il estimé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à Aymar Soungalo Traoré, anciennement élève au collège Saint Jean Baptiste de la Salle et nouveau bachelier avec la mention assez bien, il envisage de devenir un data scientiste, une spécialité de l'informatique. « J'espère que l'immersion patriotique ne sera pas trop dure pour nous. J'ai confiance à nos futurs encadreurs car c'est pour notre bien », a-t-il dit. La nouvelle bachelière, Fleur Wendkouni Astrid Zongo du lycée Bogodogo compte s'inscrire en agronomie après avoir réussi à son examen. « Je suis prête pour l'immersion patriotique. Si la première promotion a pu tenir, nous aussi allons réussir », a-t-elle indiqué.

La future étudiante, Exaucer Zangré, se sent soulagée après avoir décroché son premier diplôme universitaire avec la mention assez bien, elle aussi. « C'est comme si on m'enlevait un poids sur mes épaules. Je vais poursuivre mes études en chimie », a-t-elle déclaré. Le président du jury 146 option série D, Drissa Sidibé a expliqué que ce jury, sur 274 candidats, a enregistré 122 admis au premier tour et 63 au second tour. Selon lui, dans l'ensemble, tout s'est bien passé, même si les résultats ne sont pas si fameux. « Le taux de réussite au 1er tour est de 46% », a-t-il précisé.

Quant au président du jury 147 série technique option D, E et F1, Windinkonté Jean Marie Vianney Yelkuni, il a jugé que les résultats sont satisfaisants au 1er tour. « Sur 274 candidats, nous avons noté 155 admis, soit un taux de succès de 57,20% avec 73 candidats admis au second tour », a-t-il commenté. Les deux présidents de jury ont invité les candidats du second tour à s'armer de courage, car le succès vient au bout de l'effort.