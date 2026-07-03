Gabon: Lancement de l'approvisionnement en eau dans le Grand Libreville

Le Gouvernement de la République informe l'opinion nationale et internationale du lancement d'une opération exceptionnelle visant à répondre à l'urgence de l'approvisionnement en eau dans le Grand Libreville.

A la suite des échanges directs et constructifs entre le Président de la République et les agents de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG), tenus au Centre de Formation Jean Violas, des mesures concrètes ont été arrêtées afin d'apporter des solutions immédiates aux difficultés rencontrées par les populations.

Ces discussions, marquées par un esprit de responsabilité et de transparence, ont permis d'identifier les principaux dysfonctionnements affectant le fonctionnement de la SEEG. Les agents ont reconnu ces insuffisances et ont exprimé leur engagement à accompagner les réformes nécessaires pour améliorer durablement la qualité des services d'eau et d'électricité.

Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de faire de l'accès à l'eau potable une priorité absolue.

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A cet effet, l'opération dénommée « État d'urgence de l'eau » est déployée sous l'impulsion de la Vice-Présidence de la République. Elle est conduite conjointement par le ministère en charge de l'Accès universel à l'Eau et à l'Energie, avec l'appui des Forces de Défense et de Sécurité.

Dans le cadre de cette opération, cinquante-cinq camions sont mobilisés pour assurer la distribution d'eau dans l'ensemble du Grand Libreville, notamment dans les zones de Nzeng-Ayong, Akanda, Owendo, le Centre-ville, Akébé, Bikélé, Glass, Lalala, ainsi que dans plusieurs autres quartiers.

Afin de garantir un accès équitable à cette ressource essentielle, le prix de la livraison d'une cuve d'eau est fixé à 3 000 francs CFA, contre 10 000 francs CFA précédemment. Des numéros verts seront mis à la disposition des populations selon les zones de desserte afin de faciliter les demandes.

Le Gouvernement appelle l'ensemble des agents concernés ainsi que les populations à soutenir cette initiative en facilitant le travail des équipes déployées, en signalant les besoins prioritaires et en contribuant au bon déroulement des opérations.

Par ailleurs, des mécanismes de contrôle rigoureux seront mis en place afin d'assurer la transparence de cette opération et de prévenir toute tentative de fraude ou d'entrave.

Au-delà de la réponse immédiate à la situation actuelle, cette initiative traduit la volonté ferme des autorités de faire de l'accès à l'eau potable un droit effectif pour tous les citoyens. Elle témoigne également de l'efficacité du dialogue et de l'engagement collectif dans la recherche de solutions durables au service de l'intérêt général.

Le Gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre les réformes nécessaires pour garantir un service public de qualité au bénéfice de l'ensemble des populations.