Congo-Brazzaville: Distinctions - Des responsables de l'église kimbanguiste honorés par la République

La cérémonie de remise des médailles aux hauts responsables de l'église kimbanguiste a eu lieu le 29 juin, au centre administratif d'accueil de cette église situé au Plateau des 15 ans, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Moungali. Elle s'est déroulée en présence des ministres Jean Rosaire Ibara et Rodrigue Malanda-Samba, ainsi que de la délégation de la Déclaration universelle des droits de l'humanité (DDHU).

Plusieurs hauts responsables de l'église kimbanguiste ont reçu des distinctions honorifiques, conformément au décret 2026-210 du 20 juin 2026, signé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, portant leur nomination aux grades d'Officier et de Chevalier de l'Ordre national de la paix.

Les décorations ont été remises par le grand chancelier des Ordres nationaux, Norbert Okiokoutina, à l'issue de la lecture du décret faite par le directeur technique de la grande chancellerie des Ordres nationaux, Serge Eugène Ghoma Boubanga. A été élevé au grade d'Officier, Brice Voltaire Etou Obami pendant que Arthur Joseph Ngambou, Emmanuel Kinouani, Daniel Badila, Mathias Oba, Armel Alali Etou ont été élevés au grade de Chevalier.

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A l'issue de sa décoration, Brice Voltaire Etou Obami a remercié le président Denis Sassou N'Guesso, grand bâtisseur des projets agropastoraux, d'avoir nommé des clergés kimbanguistes à titre exceptionnel à l'Ordre national de la paix. Président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste, il a indiqué que ces décorations ne sont que la concrétisation de ce que les Kimbanguistes réalisent tous les jours. Ce sont, a-t-il dit, des hommes de paix, des bosseurs qui accompagnent le programme du développement du chef de l'Etat.

Pour preuve, a-t- il indiqué, les Kimbanguistes ne sont pas restés en marge du programme lié à l'accélération de la marche vers le développement. « Dans le cadre de l'agriculture, nous avons un grand centre agropastoral qui compte aujourd'hui cinq mille hectares où nous retrouvons le maïs, le foufou, le soja, l'arachide. Nous avons plusieurs produits, il y a aussi l'élevage. Comme le président de la République lui-même était sur place, il nous a demandé de travailler et nous continuons à le faire», a expliqué Brice Voltaire Etou Obami.

Il a fait savoir que leur église participe à des cultes de paix, à l'éducation, à la formation dans l'entrepreneuriat. «Nous pensons que cela n'est qu'une récompense et nous continuons à travailler, à remercier le président et le gouvernement, notamment le Premier ministre, pour le soutien multiforme, puisqu'ils continuent à travailler avec nous, à nous soutenir et nous serons toujours présents.

Quand vous voyez les activités présidentielles officielles, dans des défilés, la fanfare de l'église kimbanguiste est toujours présente. Nous sommes une église de paix, une église qui respecte l'autorité étatique établie et nous sommes une et indivisible. Il y a une seule église kimbanguiste au Congo et notre siège est au 1875 avenue des Trois martyrs au Plateau des 15 ans», a précisé le président délégué du collège exécutif national.

Une église attachée résolument aux valeurs de paix

Parlant de la paix, Brice Voltaire Etou Obami a indiqué que c'est tous les jours par leurs prières, par leurs enseignements, par leur éducation et par leur manière d'être qu'ils oeuvrent pour la paix. À titre d'exemple, à la veille de la campagne électorale, ils avaient contribué à plusieurs cultes de paix. « Depuis le Saint-siège, sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani a lancé un message pour demander aux kimbanguistes d'aller voter massivement.

Nous soutenons les politiques du président Denis Sassou N'Guesso. Nous accélérons la marche dans le cadre de l'agriculture, de l'éducation et de la formation. De tout ce qui concerne le capital humain, les Kimbanguistes seront toujours présents et vous ne les entendrez jamais en train de faire du désordre. Ceux qui le font ne sont pas les nôtres, même si certains pensent à porter nos nomss», a-t-il précisé.

Ambassadeur de la DDHU, Brice Voltaire Etou Obami a rappelé également qu'il est docteurr honoris causa, un titre honorifique décerné aux gens qui, par leurs exploits, ont fait du bien à l'humanité dans des domaines scientifique, de la bonne gouvernance, de la comptabilité...

Christophe Glovannetti, secrétaire général de la DDHU et président de l'Union des nations fédération, une organisation dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies, s'est dit très heureux d'être au Congo et d'avoir pu assister à ces décorations. Il a expliqué la DDHU est en fait un prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 qui a permis l'égalité entre les hommes mais qui n'a pas pensé aux générations futures et à l'égalité des chances.

C'est à la demande de François Hollande que Corinne Lepage, ministre de l'Environnement de Jacques Chirac, avait organisé un colloque entre experts pour rédiger cette déclaration qui a été largement adoptée grâce à la participation exceptionnelle de la CGU, la principale association des maires du monde.

«Nous avons énormément d'ambassadeurs et nous avons ici ce jour deux ambassadeurs congolais émérites, Brice Voltaire Etou et Michel Innocent Peya, qui représentent chacun deux aspects différents. L'un c'est le droit de l'environnement et le bassin du Congo et son expertise, et l'autre le prix de la gouvernance, parce qu'en fait, aujourd'hui on doit être dans l'action et pour l'action c'est une bonne gouvernance...

Je crois que l'antenne de la DDHU deviendra un symbole de tout le bassin du Congo et que cela sera le premier hémisphère de plusieurs pays africains qui se joindront à nous», a souhaité le secrétaire général de la DDHU. La soirée a été marquée par un dîner de gala offert en l'honneur de cette délégation.