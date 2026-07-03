Tunisie: Bizerte - Quatre personnes sauvées de la noyade à Raf Raf

Quatre estivants d'âges différents ont échappé de peu à la noyade, ce mercredi, sur la plage d'« El Hmari » située dans la zone de Raf Raf (gouvernorat de Bizerte). Les victimes ont toutes pu être secourues avec succès, a confirmé une source de la Protection civile à la radio Diwan FM.

Selon cette même source, la plage en question connaissait une affluence notable de vacanciers, coïncidant avec le début du chassé-croisé estival et l'instauration de la séance unique pour de nombreux citoyens. C'est alors qu'un coup de vent soudain et violent a provoqué une forte agitation de la mer, entraînant des vagues hautes et de puissants courants marins qui ont emporté les quatre baigneurs.

La source a souligné que la réactivité et la vigilance des nageurs-sauveteurs de la Protection civile, immédiatement présents sur les lieux, ont permis de maîtriser rapidement la situation. Ces derniers ont réussi à extraire l'ensemble des victimes de l'eau et à leur prodiguer les premiers soins nécessaires à temps.