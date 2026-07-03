Tunisie: Natation - La Tunisienne Jamila Boulakbèche bat le record national du 400 m nage libre

La nageuse tunisienne Jamila Boulakbèche a signé une nouvelle performance de premier plan en établissant un nouveau record de Tunisie du 400 mètres nage libre lors des Championnats de France de natation. Une prestation qui lui ouvre également les portes de la finale A de la compétition et lui permet de réaliser les minima B pour deux prochains Championnats du monde.

Engagée dans les séries qualificatives du 400 m nage libre, Jamila Boulakbèche a dominé les débats en réalisant un chrono de 4 min 16 s 75, améliorant ainsi le record national de la discipline.

Grâce à cette performance, la nageuse tunisienne s'est qualifiée pour la finale A des Championnats de France, confirmant son excellente forme et son statut parmi les meilleures spécialistes tunisiennes de l'épreuve.

Au-delà du record national, ce résultat lui permet également d'atteindre les minima B qualificatifs pour les Championnats du monde de natation en bassin de 25 mètres de 2026 ainsi que pour les Championnats du monde en bassin de 50 mètres de 2027.

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Cette nouvelle performance illustre la progression constante de Jamila Boulakbèche sur la scène internationale et renforce les ambitions de la natation tunisienne à l'approche des prochaines grandes échéances mondiales.

Tous les regards seront désormais tournés vers la finale du 400 mètres nage libre, où la nageuse tunisienne tentera de confirmer cette excellente dynamique et de poursuivre sa moisson de performances.