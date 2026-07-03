Madagascar: Rugby Top 12 - FT Manjakaray joue sa place dans le top 4 face au TFMA

3 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le champion de Madagascar en titre dispute un match à fort enjeu ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Opposés au TFM Ankasina lors de la onzième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine XXL Energy Top 12, les champions de Madagascar en titre n'ont plus droit à l'erreur. Une victoire est indispensable pour conserver leur place dans le top 4, qualificatif pour les barrages des demi-finales, et continuer à défendre leur sacre.

Après dix journées, le FTM occupe la quatrième place avec 54 points, grâce à six victoires pour quatre défaites et une différence de points de +54. Derrière, l'Uscar reste à l'affût et pourrait lui ravir cette position en cas de faux pas. Les quatre premières équipes du classement disputeront les barrages : le quatrième défiera le leader provisoire, le Cosfa, tandis que le troisième sera opposé au CEA d'Andranomanalina, actuel deuxième.

La pression est donc maximale du côté de Manjakaray. « Le match de dimanche a une importance capitale pour nous. En tant que champion en titre, sortir du top 4 est impensable, car cela se traduirait par la perte du titre puisque nous ne serions pas qualifiés pour les barrages des demi-finales », affirme l'entraîneur Antonio Rabeherison.

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En face, le TFMA, septième avec 22 points (quatre victoires, un nul et cinq défaites, différence de -52), n'a plus grand-chose à jouer au classement mais entend terminer la saison sur une bonne note. Son coach, Fidelis Rakotoniaina, dit Coach Louda, annonce la couleur : « Nous ferons le maximum pour chercher la victoire contre FT Manjakaray, ne serait-ce que pour l'honneur du club ». Un duel où les ambitions des uns croiseront l'orgueil des autres.

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