Tunisie: Sous les yeux de sa mère, Emna, 8 ans, disparaît en mer à Kélibia - Les détails du drame

Une nouvelle tragédie est survenue mercredi 1er juillet sur une plage de Kerkouane, dans la région de Kélibia, où une fillette de 8 ans a perdu la vie après avoir été emportée en mer alors qu'elle utilisait une bouée gonflable.

La victime, prénommée Emna, originaire de Radès, se trouvait en bord de mer en compagnie de sa mère et de sa tante lorsqu'un vent fort a soudainement poussé la bouée vers le large. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, la fillette aurait été rapidement entraînée au-delà de la zone de baignade.

Malgré les tentatives d'intervention des personnes présentes et surtout sa mère, les conditions météorologiques et la rapidité du courant ont rendu toute opération de sauvetage immédiat particulièrement difficile.

Les unités de la garde maritime et de la protection civile sont intervenues peu après l'alerte. Le corps de l'enfant a été retrouvé dans un délai relativement court, selon des sources locales.

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Dans un témoignage bouleversant, la mère de la victime Hajer a raconté avoir tenu la main de sa fille au moment des faits, avant que celle-ci ne lui échappe brusquement sous l'effet du vent. Elle décrit une scène de panique et d'impuissance face à la rapidité de la situation et à l'impossibilité d'empêcher la dérive de la bouée.

Ce drame intervient dans un contexte estival marqué par une forte fréquentation des plages et relance les appels à la prudence, notamment concernant l'usage de bouées gonflables en cas de vent fort ou de mer agitée.

Les autorités et acteurs locaux rappellent régulièrement la nécessité de respecter les consignes de sécurité en mer afin d'éviter de nouveaux accidents similaires.