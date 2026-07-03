Tunisie: Tunis - Démantèlement de kiosques non autorisés devant La Rabta et Salah Azaïez

3 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les services de la circonscription municipale de Bab Souika ont procédé, jeudi soir, au retrait de cinq kiosques installés de manière illégale sur la voie publique, en coordination avec la police municipale.

Selon un communiqué de la Municipalité de Tunis, l'opération a concerné deux kiosques situés rue du docteur Omar Chadhli, en face de l'hôpital universitaire de neurologie La Rabta, ainsi qu'un kiosque implanté devant la prison civile de La Rabta. Deux autres kiosques ont également été démantelés aux abords de l'hôpital Salah Azaïez et de l'hôpital Hédi Raïs d'ophtalmologie.

La municipalité précise que cette intervention s'inscrit dans le cadre du respect de la réglementation relative à l'occupation du domaine public. Elle vise à préserver la sécurité et la qualité de l'environnement urbain, tout en facilitant la circulation des piétons et des usagers de la route.

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