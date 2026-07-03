Tunisie: Espérance de Tunis - Khalil Chammam nommé responsable de l'équipe première

L'Espérance Sportive de Tunis a annoncé, sur sa page officielle, la nomination de Khalil Chammam au poste de responsable de l'équipe première de football.

Khalil Chammam occupait, depuis février 2025, les fonctions de directeur sportif adjoint au sein de la Fédération tunisienne de football. Sa mission a pris fin à l'issue de la participation de la sélection tunisienne à la Coupe du monde 2026, actuellement disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Agé de 38 ans, Khalil Chammam est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de l'Espérance de Tunis. Il a notamment remporté 12 titres de champion et 4 Coupes de Tunisie. Il a également joué un rôle majeur dans les sacres du club en Ligue des champions de la CAF en 2011, 2018 et 2019.

Au cours de sa carrière de joueur, Khalil Chammam a également connu une brève expérience à l'étranger, évoluant pendant une saison (2014-2015) sous les couleurs du Vitória Guimarães, au Portugal.