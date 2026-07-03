Tunisie: Où se situe le passeport tunisien dans le nouveau classement de Global Passport Index 2026 ?

Le passeport tunisien occupe la 129e place du Global Passport Index 2026, un classement international qui évalue non seulement la liberté de circulation offerte par un passeport, mais aussi l'environnement économique et la qualité de vie du pays qui le délivre. La Tunisie se positionne ainsi devant l'Algérie dans ce palmarès publié par le cabinet Global Citizen Solutions, tout en conservant une marge de progression importante face aux pays les mieux classés.

Publié le 30 juin 2026, le Global Passport Index 2026 classe 197 passeports à travers le monde selon une approche plus large que les classements traditionnels. Contrairement aux indices qui se limitent au nombre de destinations accessibles sans visa, celui-ci combine plusieurs dimensions afin d'évaluer l'attractivité globale d'un pays et les opportunités offertes à ses citoyens.

Et dans cette édition, la Tunisie se hisse à la 129e place mondiale, devant l'Algérie, classée 147e, tandis que le Maroc occupe la 122e position.

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Pour les détenteurs du passeport tunisien, le rapport fait état d'un accès sans visa à 33 pays. Ils peuvent également voyager facilement vers plusieurs destinations grâce à des dispositifs de visa à l'arrivée ou de visa électronique, notamment vers le Japon, Hong Kong, le Belize, la Gambie, la Libye, le Mali, la Mauritanie ou encore la Barbade. En revanche, un visa demeure requis pour près de 98 destinations, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Chine ou l'Australie.

Une évaluation fondée sur trois grands critères

Le Global Passport Index repose sur trois indices complémentaires. Le premier, l'Enhanced Mobility Index, représente à lui seul 50 % de la note finale. Il mesure la facilité avec laquelle les citoyens peuvent voyager à travers le monde, tout en tenant compte de l'attractivité des destinations accessibles. Sur ce volet, la Tunisie se classe 135e avec un score de 41,1.

Le deuxième pilier est l'Investment Index, qui pèse 25 % du classement. Il évalue notamment le dynamisme économique, l'environnement des affaires, le revenu national brut par habitant, le niveau d'innovation ainsi que la fiscalité applicable aux particuliers. La Tunisie occupe ici la 131e place mondiale, avec un revenu national brut par habitant estimé à 11 726 dollars.

Le troisième et le dernier indice c'est le Quality of Living Index. Ce dernier, également pondéré à 25 %, prend en considération plusieurs indicateurs liés au développement durable, à la performance environnementale, aux libertés, au niveau de bonheur, au coût de la vie et à l'accueil des migrants. Sur cet indicateur, la Tunisie obtient son meilleur résultat avec une 100e place mondiale et un score de 61,3, ce qui contribue à améliorer son classement général.

Pour nos deux voisins maghrébins, en ce qui concerne l'index de mobilité, l'Algérie est classée 159e alors que pour l'index d'investissement, elle est classée selon ce rapport à la 145e place. Côté qualité de vie, les Algériens sont classés à la 113e place, avec un revenu annuel par habitant de 15.874 USD.

Quant au passeport marocain, il est classé à la 122e place, avec un index de mobilité à la 117e place, un index d'investissement à la 128e place et un index de qualité de vie à la 107e place avec un revenu par habitant de 9.169 USD.

La Suède en tête, l'Europe largement dominante

D'une manière générale, le classement 2026 est dominé par les pays européens. La Suède occupe la première place mondiale, devant plusieurs autres États européens qui monopolisent le haut du tableau. Singapour est le seul pays asiatique présent dans le Top 10, illustrant la forte compétitivité de son passeport et de son environnement économique. La France se classe, quant à elle, à la 11e place mondiale, juste aux portes du Top 10.

Il est à noter que le Global Passport Index se distingue des références les plus connues, comme le Henley Passport Index, par son approche multidimensionnelle.

Son objectif n'est pas uniquement de mesurer la puissance d'un passeport en termes de mobilité internationale, mais aussi d'évaluer le contexte dans lequel évoluent ses détenteurs. L'indice s'adresse notamment aux investisseurs internationaux, aux candidats à la résidence ou à la citoyenneté par investissement ainsi qu'aux personnes souhaitant comparer les perspectives offertes par différents pays.

Et dans cette logique, le classement considère qu'un passeport est d'autant plus "puissant" qu'il permet non seulement de voyager facilement, mais qu'il est également associé à une économie attractive et à une bonne qualité de vie.

Pour la Tunisie, cette édition 2026 met en évidence un positionnement intermédiaire. Si le pays reste encore loin des standards des nations les mieux classées en matière de mobilité internationale, il affiche une performance relativement meilleure sur les critères liés à la qualité de vie, ce qui lui permet de devancer plusieurs pays de la région, dont l'Algérie, dans le classement général.