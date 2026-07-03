Tunisie: L'agence de notation PBR Rating octroie à BK Food la note de A - (TUN) avec perspective positive

L'agence de notation nationale PBR Rating a procédé à une évaluation de BK Food, à la demande du secteur bancaire, dans le but de fournir une notation financière à la société, permettant, ainsi, son alignement avec les normes réglementaires en vigueur. Cette analyse a permis d'évaluer la solvabilité ainsi que la qualité globale de la gestion financière de BK Food.

A l'issue de l'évaluation, l'agence de notation PBR Rating a octroyé à BK Food la note, en monnaie locale*, de A- (TUN) avec perspective positive et A1 (TUN) pour le court terme ; sur une échelle de notation allant de D à AAA. Cette note reflète un positionnement de référence dans le domaine de la conserverie de thon en Tunisie, en combinant une expertise historique et une stratégie de modernisation continue.

La position de leader de BK Food repose sur un leadership solidement établi, illustrée par une part de marché moyenne de 53,1% en 2024, sur une gamme de produits diversifiée. Cette performance traduit sa capacité à s'imposer comme un acteur central, capable de capter une majorité du marché domestique grâce à une stratégie industrielle et commerciale structurée.

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La position commerciale de la société s'appuie sur une importante capacité industrielle, un portefeuille de marques solidement établi et des partenariats stratégiques avec les principaux réseaux de distribution. Ces atouts combinés assurent à BK Food une couverture commerciale étendue et une visibilité privilégiée auprès des consommateurs, consolidant ainsi son leadership face à la concurrence.

Parallèlement, BK Food poursuit une stratégie d'internationalisation ambitieuse, consolidant sa présence sur les marchés existants tout en saisissant de nouvelles opportunités à l'international. Elle concentre ses efforts sur le marché libyen, tout en explorant progressivement d'autres marchés régionaux à fort potentiel.

Par ailleurs, la société ne se limite pas à ses propres marques, mais commercialise également des produits sous les marques de distributeurs (marques de grandes et moyennes surfaces) ainsi que des articles d'autres fournisseurs. Ce modèle hybride lui permet de répondre à différents profils de consommateurs, ce qui contribue à stabiliser les revenus et à soutenir une progression régulière, tant sur le marché domestique qu'à l'international.

Sur cette base, la mission de Notation considère que la progression de la propension à l'export au cours des prochains exercices constitue une hypothèse réaliste, en raison d'un mix favorable, associant qualité des produits, adéquation avec les besoins des marchés et gouvernance interne efficace.

PBR Rating relève que la structure financière de BK Food reste marquée par un recours significatif à l'endettement, essentiellement de court terme. Néanmoins, les fondamentaux financiers affichent des signes d'amélioration appréciables. Le niveau d'activité confortable de la société représente un avantage qui permet de prévoir un rééquilibrage progressif de la structure de financement, notamment à travers une mobilisation plus efficiente des flux de trésorerie internes et un recours plus important à des ressources plus stables.

L'agence de notation relève une performance remarquable en matière de rentabilité, traduisant un renforcement de l'efficience. La pérennité de cette trajectoire favorable demeure un enjeu central pour la société, qui doit maintenir ses standards opérationnels et sa capacité à générer des marges stables.

Bien que BK Food évolue dans un environnement économique incertain et en constante évolution, elle bénéficie d'atouts organisationnels et managériaux solides lui permettant de relever ces défis avec efficacité. La qualité de son organisation interne, des outils et procédures mis en place, ainsi que la rigueur de son système d'information constituent des leviers essentiels pour assurer une performance stable et structurée.

La capacité du management à anticiper et à conduire le changement, associée à une politique de gestion des risques cohérente et bien appliquée, renforce la résilience de la société face aux aléas du marché. Ces éléments, combinés à son positionnement de référence sur le marché, à la richesse de son portefeuille de marques (couvrant à la fois les marques propres et les marques de distributeurs) et à sa stratégie de développement international, fournissent à BK Food les moyens de poursuivre sa croissance et de renforcer durablement son leadership sur ses marchés.

*La Notation en monnaie locale n'est pas plafonnée par la note souveraine (en monnaie étrangère).