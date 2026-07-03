Madagascar: By-pass - Le colonel Randrianirina prend des remblayeurs sur le fait

La traque contre les remblayages illicites passe à la vitesse supérieure. Le chef de l'État surprend des remblayeurs clandestins en flagrant délit.

Pris la main dans le sac. La route du By-pass, à Alasora, a été le théâtre d'une scène inédite, mercredi soir. Alors que le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, rentrait du Conseil des ministres au palais d'État d'Iavoloha, il est tombé nez à nez avec plusieurs camions chargés de remblais le long de ce boulevard de Tokyo. Le chef de l'État a fait stopper le convoi sur-le-champ. Ces poids lourds sont restés immobilisés sur place.

« Ces camions ont été délibérément immobilisés au bord de la route afin de procéder à une vérification publique dès le lendemain matin, permettant ainsi à la population de constater directement les faits», a-t-il expliqué.

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Alors qu'il se rendait à Iavoloha, hier matin, le président est repassé sur les lieux pour suivre les opérations de près et se faire briefer sur les détails de ces travaux. À ses côtés pour ce suivi de terrain, le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le général Lylyson René de Rolland. Les informations recueillies confirment le caractère illicite de ce remblayage. « Bien que ce terrain remblayé soit une zone constructible, aucune autorisation n'est encore sortie de notre département. Donc, il s'agit d'une infraction », annonce le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers.

Directives

Le président de la Refondation a insisté sur le fait que ces travaux de remblayage illicites ne s'opéraient pas uniquement dans la commune d'Alasora. Il a souligné que d'autres véhicules avaient également été interceptés à Ambohimanambola.

Il a fermement rappelé qu'aucun remblayage ne devait être réalisé sans le strict respect des lois et de la réglementation en vigueur. Plusieurs directives ont été émises pour la mise en fourrière des camions, l'arrêt immédiat des travaux de remblayage et le scellement de la zone, ainsi que pour la non-délivrance de permis de construire au promoteur du projet. Ce dernier devra s'acquitter d'amendes. Des consignes ont, en outre, été données pour l'arrestation des propriétaires des véhicules et des responsables du chantier.

L'interdiction des remblayages a été partiellement levée. Mais tous les travaux restent soumis à une étude technique préalable d'un comité interministériel, ainsi qu'au feu vert du ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Le général Lylyson René de Rolland encourage la population à signaler les travaux de remblayage qui menacent le Grand Tanà.