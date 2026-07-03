Afrique: CAN Féminine - L'Algérie prête à bousculer les géantes d'Afrique

Portées par leur qualification face au Cameroun, les Fennecs s'avancent vers la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026 avec un statut de sérieux outsider. Sous la houlette de Farid Benstiti, la sélection algérienne compte bien dépasser le cap des quarts de finale et bousculer la hiérarchie continentale.

Surnom : Les Fennecs - les Vertes

Participations : 7

Dernière apparition : 2024

Meilleur résultat : Quart de finale (2024)

Classement FIFA : 74e (12 juin 2026)

Classement CAF : 8e (12 juin 2026)

Sélectionneur : Farid Benstiti

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le football féminin algérien a définitivement changé de dimension. En validant leur billet pour la phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026, les joueuses d'Afrique du Nord ont prouvé que leur montée en puissance vertigineuse de ces dernières années n'avait rien d'un feu de paille. Un ticket validé avec la manière.

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Le rouleau compresseur des "Fennecs" a d'abord balayé le Soudan du Sud sans l'ombre d'un frisson (5-0 à l'aller, 3-0 au retour). Mais c'est lors du tour de vérité que l'Algérie a signé son chef-d'oeuvre, en se coltinant le Cameroun, véritable monstre sacré du continent. Les Algériennes ont d'abord fait sauter le verrou à Oran (2-1) avant d'aller climatiser Douala au match retour (1-0), s'offrant un sésame incontestable (score cumulé : 3-1).

Grâce à ce coup de force, l'Algérie enchaîne une deuxième qualification consécutive pour la phase finale. Le signe d'une stabilité retrouvée et d'une progression linéaire au plus haut niveau.

Le sélectionneur : Farid Benstiti

Sur le banc, l'Algérie s'appuie sur un technicien au CV XXL. Farid Benstiti est une référence absolue du football féminin mondial. Le coach franco-algérien a roulé sa bosse sur les bancs de géants européens, notamment l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Depuis sa prise de fonctions, Benstiti a imprimé sa patte : bloc équipe ultra-discipliné, culture du clean-sheet et maîtrise technique collective. Le maestro a parfaitement réussi son opération régénération en injectant du sang neuf au milieu de cadres d'expérience, façonnant un groupe armé pour regarder les cadors africains les yeux dans les yeux.

Sous ses ordres, les Vertes ont brisé leur plafond de verre en 2024 en ralliant les quarts de finale de la CAN pour la première fois de leur histoire, avant de confirmer leur statut de poil à gratter du continent avec cette qualification autoritaire pour 2026.

La joueuse à suivre

Inès Boutaleb - Milieu de terrain

Le métronome de cette équipe. Formée à la rude école française avant de peaufiner son football dans plusieurs écuries européennes, la milieu de terrain jouit d'un bagage tactique et d'une vista largement au-dessus de la moyenne.

Boutaleb, c'est la plaque tournante du onze algérien : une vision de jeu panoramique, une capacité unique à lier les lignes et à dicter le tempo du match, sans jamais rechigner aux tâches défensives. Son vécu international en fait la boussole de l'équipe, celle vers qui on se tourne quand le thermomètre monte et qu'il faut gérer la tempête dans les grands rendez-vous.

L'Algérie à la CAN

L'histoire d'amour des Algériennes avec la CAN a débuté en 2004, suivie de campagnes en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2024.

Pendant longtemps, la phase de poules a agi comme une malédiction. Mais l'édition 2024 a tout changé : en s'extirpant des groupes pour rallier les quarts de finale, les Fennecs ont signé leur acte de naissance sur la scène continentale. Un déclic historique qui a prouvé que l'Algérie avait désormais sa place à la table des grands.

Le saviez-vous ?

Un coup de maître historique. En surclassant le Cameroun à l'aller comme au retour lors du dernier tour des éliminatoires de cette CAN 2026, l'Algérie est devenue la toute première sélection à s'offrir le scalp des Lionnes Indomptables de cette manière en qualifications depuis des décennies. Une double démonstration de force et un authentique exploit.

Perspectives pour la CAN féminine 2026

L'Algérie ne débarquera pas en touriste à la CAN féminine 2026. Boostées par leur épopée lors de la dernière édition, les joueuses de Farid Benstiti ont faim d'Afrique et lorgnent désormais au-delà des quarts de finale.

Avec un savant cocktail de jeunesse et d'expérience, un staff installé et une confiance gonflée à bloc par leurs récents cartons, les Fennecs ont les armes pour jouer les trouble-fêtes et prouver que l'Algérie est devenue un client très sérieux sur l'échiquier du football féminin africain.