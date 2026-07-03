Afrique: Coupe du Monde - Des Léopards au grand coeur, des regrets éternels

Portés par un Cipenga conquérant et un bloc héroïque, les Léopards ont sorti la chicotte et fait trembler l'Angleterre pendant 75 minutes. Mais à l'expérience, Harry Kane a brisé le rêve congolais en fin de match (2-1).

Le coup parfait n'était qu'à un quart d'heure. Face aux stars de sa Majesté, les Léopards de la RD Congo, décomplexés, rigoureux et portés par une force collective immense, ont frôlé un exploit historique avant de céder face au réalisme glacial de Harry Kane.

Le plan concocté par Sébastien Desabre a pourtant frôlé la perfection. Dès la 7e minute, profitant des errances de l'arrière-garde anglaise, le capitaine Chancel Mbemba délivrait une merveille de passe pour Brian Cipenga, dont la frappe chirurgicale du droit climatisait le stade (0-1, 7e). Loin de reculer, la RDC a alors dressé un mur. Lionel Mpasi, impérial, écoeurait tour à tour Bellingham (30e, 45e+2) et Kane (45e+6). Les Congolais s'offraient même la balle de break juste avant la pause, mais le frisson de Yoane Wissa échouait sur le poteau d'un Pickford archi-battu (42e).

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Au retour des vestiaires, le sursaut des Three Lions s'est longtemps résumé à un jeu stérile et des approximations de Rashford (51e, 54e). Solidement installés, les Léopards géraient les débats avant que le coaching anglais ne vienne tout gâcher. L'entrée d'Anthony Gordon (61e) a redonné de la verticalité aux locaux. Sur un centre millimétré de l'ailier de Newcastle, Harry Kane surgissait pour égaliser de la tête (1-1, 75e).

Cruellement touchés physiquement, les Congolais ont reculé. À la 86e minute, encore une fois trouvé par Gordon, Kanenettoyait la lucarne opposée d'un missile du droit (2-1, 86e). Une ultime cartouche sur un coup franc puissant de Wissa passait juste au-dessus (90e+7). La RDC sort la tête haute, mais avec d'immenses regrets.

Le poteau maudit de Wissa

On jouait la 42e minute. Déjà devant au score, les Léopards combinent magnifiquement et Yoane Wissa se retrouve en position idéale dans la surface. Sa frappe instantanée bat Pickford mais vient s'écraser sur le montant droit anglais. À quelques centimètres près, la RDC faisait le break et s'envolait vers un exploit retentissant. Un tournant cruel.

Mpasi a longtemps écoeuré les Anglais

Si la République Démocratique du Congo a cru à la victoire pendant plus d'une heure, elle le doit en grande partie à son dernier rempart. Rassurant dans ses airs et impérial sur sa ligne, Lionel Mpasi a multiplié les parades de grande classe en première période pour maintenir le clean-sheet. Il ne peut absolument rien sur les deux éclairs de Kane en fin de partie. Un match de patron.