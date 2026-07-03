Algérie: Mahrez annonce la fin de sa carrière internationale

Vancouver (Canada) — Le capitaine de l'équipe nationale de football, Riyad Mahrez, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale, à l'issue de la défaite face à la Suisse (2-0), dans la nuit de jeudi à vendredi au stade BC Place à Vancouver, comptant pour les 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026.

"C'est ma dernière apparition avec la sélection, c'était mon dernier match", a-t-il déclaré aux médias à l'issue de la rencontre.

Mahrez a dressé un bilan de la participation algérienne, estimant qu'il y avait des "choses positives" à retenir.

"L'objectif était de passer en 1/8es de finale de la compétition. Le match était à notre portée. On encaisse deux buts sur deux erreurs, à ce niveau, ça se paie cash. Il y a eu des choses positives, on a passé le premier tour, je pense qu'on n'a pas démérité. On concède trop de buts pour espérer réaliser quelque chose", a-t-il conclu.

Mahrez (35 ans) avait débuté sa carrière avec la sélection nationale en mai 2014, avant d'être convoqué par l'ancien sélectionneur, Vahid Halilhodzic, pour le Mondial 2014 au Brésil.

En 119 apparitions sous le maillot national, Mahrez a marqué 40 buts et délivré 44 passes décisives.