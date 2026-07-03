Algérie: Les arènes d'Oran attirent les visiteurs locaux et les touristes étrangers

Oran — Les arènes d'Oran, considérées comme l'un des principaux sites touristiques et historiques de la ville, connaissent une affluence croissante de visiteurs locaux et de touristes étrangers tout au long de l'année, en tant qu'unique monument de ce genre à l'échelle nationale, a-t-on appris auprès de l'établissement public de wilaya "Parc d'attractions".

Classées patrimoine national par le ministère de la Culture et des Arts en 2023, ces arènes sont devenues un véritable espace culturel et touristique.

Elles ont accueilli, au cours des derniers mois, plus de 5.000 visiteurs, dont une majorité de touristes étrangers de différentes nationalités, ainsi que plusieurs délégations étrangères, a indiqué à l'APS le responsable du site, Mehdi Abdelhafid.

Quatre guides touristiques relevant de ce monument, situé dans le quartier populaire dit "Toro", dont il tire son nom, assurent l'accompagnement des visiteurs venus de différentes wilayas du pays et des touristes étrangers.

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Ils proposent des explications culturelles et historiques sur ce site patrimonial en plusieurs langues, à travers des méthodes traditionnelles et modernes permettant aux visiteurs de profiter d'une visite enrichissante et confortable, a ajouté le responsable.

Les arènes se distinguent également par la présence de 22 ateliers permanents réservés aux artisans et artistes plasticiens pour l'exposition de leurs créations et produits traditionnels. Cette particularité contribue à renforcer leur attractivité touristique et à promouvoir l'artisanat local, grâce à la mise à disposition de souvenirs originaux destinés aux visiteurs.

Dans le cadre de l'animation de ce monument culturel et historique, l'établissement public "Parc d'attractions", en coordination avec plusieurs partenaires, oeuvre à l'organisation de diverses activités culturelles et artistiques.

Lors de la dernière saison estivale, trois soirées artistiques y ont été programmées, attirant un grand nombre de familles, a précisé le même interlocuteur, soulignant également que "les portes des arènes restent ouvertes aux différents secteurs culturels, de jeunesse et sportifs pour l'organisation de manifestations".

Dans ce contexte, il a rappelé que les arènes ont accueilli, cette année, le championnat national de lutte mixte sur sable, ainsi que le championnat régional de pétanque.

Afin de valoriser ce monument historique, une étude a été élaborée en 2023 pour la réalisation de plusieurs opérations de restauration et de maintenance, comprenant des travaux de consolidation et de réhabilitation de la majorité des arches, ainsi que le renforcement des gradins.

Actuellement, seuls 3.000 sièges sont exploités sur une capacité totale estimée à près de 14.000 places.

L'établissement public "Parc d'attractions" avait déjà réalisé, en 2018, des travaux de restauration portant sur l'une des arches des arènes, ainsi que sur l'aménagement de l'entrée extérieure, tout en préservant le caractère architectural d'origine et en utilisant les mêmes matériaux traditionnels que ceux employés lors de leur construction.

La construction des arènes d'Oran, qui se distinguent par une architecture unique en Afrique, remonte à 1906. Selon des sources historiques, ce monument circulaire, édifié sur une superficie de 4.800 mètres carrés, a ouvert ses portes en 1910 pour accueillir des spectacles de corrida, à la demande des colons.