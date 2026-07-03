Algérie: L'équipe nationale achève une aventure pleine de promesses

Alger — L'équipe nationale de football a vu son parcours à la Coupe du monde 2026 s'arrêter en 1/16es de finale, après sa défaite face à la Suisse (2-0), dans la nuit de jeudi à vendredi au BC Place de Vancouver, au terme d'un parcours encourageant et riche en enseignements pour les prochaines échéances.

Les "Verts" ont rapidement affiché leurs intentions en prenant l'initiative du jeu. Dès la 6e minute, Aouar s'est procuré la première occasion de la rencontre, mais sa tentative est passée à côté.

Alors que l'Algérie maîtrisait les débats, la Suisse a ouvert le score contre le cours du jeu à la 10e minute. Lancé dans la profondeur, Manzambi a parfaitement servi Embolo, qui n'a eu qu'à conclure pour donner l'avantage à la "Nati" (1-0).

Loin d'être abattus, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont poursuivi leurs offensives. Aouar a testé le gardien suisse Kobel d'une frappe lointaine (14e), avant que Maza ne voie sa tentative contrée par la défense suisse (18e).

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Les Helvètes se sont ensuite montrés plus menaçants, notamment par Zakaria, dont la reprise à bout portant a été brillamment repoussée par le gardien Zidane (15e), puis par une tête qui a frôlé la transversale (37e).

En fin de première période, l'Algérie a tenté de revenir au score. Après un corner obtenu par Bensebaïni, sans succès (41e), Chaïbi a obligé Kobel à intervenir sur une frappe à ras de terre (43e).

Malgré une prestation encourageante dans le jeu, notamment lors du premier quart d'heure, les Verts ont manqué d'efficacité devant les buts.

Les changements ne changent pas l'issue

Les Verts ont été assommés dès le retour des vestiaires. A la 46e minute, Dan Ndoye a doublé la mise d'une frappe imparable à l'entrée de la surface, compliquant davantage la tâche des Verts.

Dos au mur, Vladimir Petkovic a rapidement tenté de relancer son équipe en procédant à plusieurs changements. Dès l'heure de jeu, Gouiri et Hadjam ont fait leur entrée, avant d'être rejoints par Hadj Moussa, Boudaoui puis Boulbina en fin de rencontre.

Malgré ces ajustements, les coéquipiers de Mandi ont continué à se heurter à une défense suisse bien en place. Mahrez a vu sa tentative contrée peu après la reprise (50e), tandis que Hadjam a manqué le cadre sur une belle opportunité (77e). Les Algériens ont également obtenu plusieurs situations sur coups de pied arrêtés, sans parvenir à inquiéter sérieusement Kobel.

La Suisse s'est, de son côté, montrée dangereuse en contre, Embolo manquant le cadre (80e) avant que Rieder ne gâche une énorme occasion face à Zidane (81e).

Dans le temps additionnel, Maza a encore tenté de relancer le suspense, mais sa frappe a été contrée par la défense helvétique (90+2), scellant définitivement le sort de la rencontre.

Malgré une seconde période disputée avec de meilleures intentions et plusieurs changements offensifs opérés par le sélectionneur national, les Verts n'ont jamais trouvé la faille face à une formation suisse réaliste et solide défensivement.

Malgré cette élimination, les Verts ont tout mis en oeuvre pour aller le plus loin possible dans la compétition. Un parcours porteur d'enseignements et d'acquis sur lesquels le staff technique pourra s'appuyer en vue des prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2027 et de la Coupe du monde 2030.

Le onze de la sélection algérienne : Zidane, Belghali (Boulbina, 82'), Aït-Nouri, Bensebaïni, Mandi, Zerrouki (Gouiri, 59'), Bentaleb (Boudaoui,71'), Maza, Aouar (Hadjam, 59'), Chaïbi, Mahrez (C) (Hadj Moussa, 71')

Sélectionneur : Vladimir Petkovic

Le onze de la Suisse : Kobel, Elvedi, Akanji, Zakaria (Widmer, 87'), Embolo (Amdouni, 83'), Freuler, Manzambi (Okafor, 71'), Xhaka (C), Ndoye(Aebischer, 87'), Rodriguez, Vargas (Rieder, 71')

Sélectionneur : Murat Yakin.