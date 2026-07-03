Algérie: Début du dépouillement des voix à Naples après la fermeture des bureaux de vote

2 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Naples (Italie) — L'opération de dépouillement des voix a débuté, jeudi à 20h00 (heure d'Italie), immédiatement après la fermeture des bureaux de vote relevant de l'annexe consulaire d'Algérie à Rome ainsi que des deux consulats généraux d'Algérie à Naples et à Milan, dans le cadre des législatives du 2 juillet.

Au siège du consulat général d'Algérie à Naples, où se trouve l'envoyée spéciale de l'APS, le dépouillement s'est déroulée dans de bonnes conditions, en présence du Consul général d'Algérie à Naples, M. Ckawki Chemam, du personnel consulaire, ainsi que de plusieurs membres de la communauté nationale inscrits sur les listes électorales.

Le corps électoral en Italie compte 7.073 électeurs, répartis entre l'ambassade d'Algérie à Rome (1.482 électeurs) et les consulats généraux d'Algérie à Naples (1.679 électeurs) et à Milan (3.912 électeurs).

Les membres de la communauté algérienne en Italie ont voté, depuis samedi dernier, dans des conditions d'organisation empreintes de discipline et de sérénité et de facilitations logistiques qui leur ont permis d'accomplir leur devoir électoral dans de meilleures conditions.

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En Italie, cinq listes électorales (quatre présentées par des partis politiques et une liste indépendante) sont en compétition au titre de la huitième circonscription géographique réservée à la communauté nationale établie à l'étranger.

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