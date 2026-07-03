Algérie: Un taux de participation de 20,79 % à la clôture des bureaux de vote

ALGER — Le taux de participation aux élections législatives a atteint 20,79 % au niveau national, à la clôture des bureaux de vote, a annoncé jeudi soir le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Karim Khelfane.

Pour ce qui est du vote de la communauté nationale à l'étranger, le taux a atteint 10,67 %.

Dans une déclaration à la presse, M. Khelfane a indiqué que le nombre de votants au niveau national s'est établi à 4.962.433, tandis que celui de la communauté nationale établie à l'étranger a atteint 91.170.

Précisant que ces chiffres demeurent provisoires, il a souligné qu'"ils (les chiffres) évolueront progressivement, au fur et à mesure du suivi en temps réel assuré en coordination avec les coordinateurs de wilayas et les représentants de l'ANIE à l'étranger".

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Dans ce cadre, M. Khelfane a fait savoir que les résultats serons annoncés dès la réception du dernier PV de la dernière wilaya ainsi que de ceux provenant de l'étranger", rappelant que la loi prévoit un délai de 72 heures à compter de la réception du dernier PV. Et d'assuer que "les délais légaux seront respectés".

Les résultats provisoires seront ainsi annoncés dans les délais prévus par la loi, avant la transmission de l'ensemble des documents électoraux, y compris les recours, à la Cour constitutionnelle, qui statuera de manière définitive et proclamera les résultats définitifs de cette échéance électorale.