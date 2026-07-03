Algérie: Les Législatives du 2 juillet au coeur de la presse internationale

Alger — Les élections législatives organisées jeudi en Algérie ont suscité un intérêt dans la presse internationale, tant dans les titres que dans la couverture spéciale et détaillée du processus électoral, mettant en avant la participation et l'importance de la communauté algérienne à l'étranger.

L'agence de presse italienne Ansa qui a suivi l'évènement depuis le coup d'envoi du scrutin, a repris la déclaration du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune : "Elections en Algérie- Tebboune: l'ère de la fraude et de l'ingérence est révolue".

En effet, après avoir accompli son devoir électoral à Alger, le président de la République a assuré que l'ère de la fraude électorale et des quotas prédéfinis pour les sièges parlementaires était "révolue", rappelant que la loi sanctionnait toute atteinte à la régularité du processus électoral.

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Pour sa part, le journal espagnol "El Debate" a mis en lumière le poids de la diaspora algérienne dans ces élections législatives. Estimée à environ un million de personnes en âge de voter, le quotidien considère que les Algériens résidant à l'étranger "ont une influence très importante dans l'attribution de 12 sièges", réservés à la diaspora au sein de la prochaine Assemblée populaire nationale, notant que ce chiffre est passé de huit à douze sièges.

Pour sa part, Radio Monte Carlo International a abordé divers détails relatifs aux élections, soulignant l'avancement du processus électoral auquel plus de 24 millions d'électeurs algériens étaient appelés à élire les membres de l'Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans.

Par ailleurs, l'agence de presse chinoise a consacré une couverture médiatique spéciale à l'évènement, notant que le scrutin se déroule à quelques jours de la célébration de la fête de l'Indépendance nationale, le 5 juillet.

De leur côté, les médias arabes se sont intéressés aux aspects organisationnels du scrutin, relevant notamment les dispositions prises pour permettre aux électeurs établis aussi bien en Algérie qu'à l'étranger d'exercer leur droit de vote pour choisir les 407 membres de l'Assemblée populaire nationale.

Le quotidien Asharq Al-Awsat a publié, lui, une analyse détaillée du processus électoral, retraçant ses différentes étapes depuis son lancement dans les bureaux de vote à travers l'Algérie. Il a également détaillé les listes électorales concurrentes aux élections législatives, lancées sous le slogan " Soyez un partenaire actif dans la prise de décision... votez et participez".

Les médias Asharq News et Middle east online, ont relevé que le scrutin législatif de cette année est marqué par un fort retour de plusieurs partis d'opposition dans la compétition électorale, absents lors du précédent scrutin parlementaire.

Par ailleurs, la chaîne BBC arabic a publié sur son site un article intitulé "Les Algériens élisent 407 membres à l'Assemblée populaire nationale", dans lequel il a évoqué les efforts d'environ 10 000 candidats pour convaincre plus de 24 millions d'électeurs de leurs programmes électoraux.

En Turquie, les médias ont suivi le déroulement des élections législatives en Algérie, soulignant les spécificités de la prochaine législature, notamment en termes d'augmentation du nombre de députés et de représentativité des femmes, des jeunes et des diplômés universitaires sur les listes électorales.

Dans ce cadre, l'agence de presse "Anadolu" qui a assuré une couverture spéciale, a mis en exergue l'importance de cette échéance pour la diaspora algérienne, notamment pour ce qui est de l'augmentation du nombre de sièges qui lui sont réservés.

De son côté, le site d'information "Haberler" s'est intéressé à l'affluence des Algériens vers les bureaux de vote, jeudi, en proposant une lecture globale du paysage électoral, notamment des chances des partis politiques dans cette échéance.