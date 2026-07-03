Madagascar: Emploi - Le salaire minimum d'embauche passe à 315 000 ariary

Attendu depuis de longs mois, le décret d'application du salaire minimum d'embauche (SME) a enfin été publié le 29 juin. Les salariés bénéficieront d'une double revalorisation du SME cette année, selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.

« Ce décret précise que le salaire minimum est maintenu à 300 000 ariary jusqu'en septembre. À partir d'octobre, une seconde augmentation portera le SME à 315 000 ariary », a déclaré Rojomampionona Ravelomahatratra, directeur général du Travail (DGT) au sein de ce ministère.

L'augmentation s'applique à compter du 1er mars 2026. Les salariés ont donc droit à un rappel de salaire de quatre mois, « qu'il appartient aux employeurs de régulariser au plus vite ».

Les groupements patronaux et la Conférence des travailleurs de Madagascar (CTM) se sont accordés sur une hausse de plus de 14 % du salaire minimum d'embauche dans le secteur privé. Celui-ci devait

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passer de 262 680 ariary à 300 000 ariary à partir du 1er mars 2026, selon un communiqué conjoint de ces partenaires sociaux publié au mois de février.

Les négociations salariales ont ensuite repris. Des syndicats de travailleurs « les plus représentatifs » ont refusé le SME de 300 000 ariary. Ils ont proposé un montant de 360 000 ariary lors de la rencontre tripartite. Finalement, la barre a été fixée à 315 000 ariary.

« Une campagne va être lancée pour contrôler l'application de ce décret », a ajouté Rojomampionona Ravelomahatratra.

Des organisations syndicales accueillent favorablement cette mesure.

« C'est la première fois en 60 ans qu'il y a une double augmentation la même année ! Espérons que le décret d'application pour les 315 000 ariary ne va pas trop tarder. En tout cas, ça fait plaisir parce que nous avions les oreilles rebattues de questions.

300 000 ariary, ce n'est pas énorme, mais le principal, c'est que cela ait augmenté ! », réagit Julio Rakotomaharavo, de la Confédération des syndicats des travailleurs malagasy révolutionnaires (Fisemare). Le Randrana sendikaly, en revanche, fait part de son insatisfaction et annonce la tenue d'une manifestation devant la Primature, ce jour.