Madagascar: Hydrocarbures - Le gouvernement réactive l'ajustement automatique des prix

Le gouvernement malgache a réactivé le mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants, un dispositif suspendu depuis avril 2026, afin de mieux encadrer l'évolution des prix à la pompe dans un contexte de fluctuations des marchés internationaux.

Décidé par le gouvernement malgache, le rétablissement du mécanisme d'ajustement automatique concerne les principaux produits pétroliers : le supercarburant SP95, le gasoil et le pétrole lampant. Ce dispositif, adopté en Conseil des ministres mercredi, prévoit une révision mensuelle des prix à la pompe en fonction des cours internationaux du pétrole, du taux de change de l'ariary, ainsi que des coûts d'importation et de distribution.

« Il s'agit de la continuité du mécanisme appliqué depuis le premier semestre 2026, suspendu en avril en raison de la forte hausse des prix internationaux, qui ne pouvait pas être entièrement répercutée à la pompe », explique Cydolain Raveloson, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH).

Le dispositif prévoit toutefois un encadrement strict, avec un ajustement plafonné à 200 ariary par litre, à la hausse comme à la baisse, afin de limiter les variations brutales pour les consommateurs.

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Hausse progressive

« Ce mécanisme avait été suspendu temporairement à cause de la flambée des cours mondiaux du pétrole. Aujourd'hui, il est réactivé également dans le cadre des engagements pris auprès des partenaires techniques et financiers, notamment le FMI », explique le directeur général de l'OMH.

Ce mécanisme, instauré en 2025, avait déjà été appliqué avant sa suspension en avril 2026, une décision prise pour amortir l'impact de la hausse des prix internationaux sur le pouvoir d'achat des ménages. Malgré ce gel, plusieurs ajustements avaient déjà été observés au cours des mois précédents.

Les prix à la pompe avaient notamment atteint environ 4 860 ariary pour le gasoil et 5 100 ariary pour le super sans plomb, dans un contexte de tensions sur les marchés mondiaux de l'énergie.

Avec le retour de ce système, les autorités entendent progressivement rapprocher les prix locaux des coûts réels d'approvisionnement, tout en maintenant une certaine stabilité pour les ménages et les transporteurs.

En avril dernier, Radonirina Lucas Rabearimanga, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, rappelait déjà la logique du dispositif: « Dans la situation actuelle, si le mécanisme d'ajustement automatique des prix est maintenu, nous devons appliquer une hausse progressive de 200 ariary par mois, jusqu'en décembre. »