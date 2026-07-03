Niger: La ville de Niamey interdit les sachets plastiques

3 Juillet 2026
Radio France Internationale

L'administrateur délégué de Niamey souhaite la fin des sachets plastiques dans les supermarchés de la capitale. Une loi existe déjà au Niger depuis 2014. Mais 12 ans plus tard, les sachets plastiques sont toujours là. Des déchets très polluants, difficiles à gérer. La ville de Niamey a donc pris un arreté pour les interdire dans ses supermarchés d'ici la fin de l'année

Les promoteurs de supermarchés de la capitale nigérienne ont été recus, cette semaine, pour leur expliquer la mesure. Un délai de 6 mois est accordé pour s'y conformer. En début d'année prochaine, les stocks de sachets plastiques non biodégradables existants devront avoir été écoulés ou détruits. Il sera interdit de les produire, importer, commercialiser, utiliser et stocker. Ils devront etre remplacés par d'autres contenants : sacs biodégradables, emballages en papier, paniers, contenants réutilisables...

Car malgré la loi de 2014 interdisant leur utilisation, les sachets plastiques sont utilisés dans tous les commerces de la capitale, explique l'Association de défense des droits des consommateurs Wadata, qui estime que leur interdiction est une bonne chose. C'est un casse tete, poursuit l'ADDC, les sachets plastiques sont partout, transportés par le vent. Or ils polluent, bouchent les égouts et peuvent aussi etre dangereux pour les animaux.

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Selon l'arreté, et la loi de 2014, tout contrevenant s'exposera à des sanctions : de 6 mois à un an de prison pour la production ou l'importation de ce type de sachets, de 3 à 6 mois pour une utilisation professionnelle et une amende de 100 francs cfa par unité pour un usage domestique.

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