Madagascar: Circulation - La coupure de rue perdure à Antanimena

La circulation à Antanimena risque d'être un peu plus compliquée. Le chantier d'Antanimena s'élargit. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) vient d'annoncer la fermeture d'un nouveau tronçon de route dans le quartier, dans le cadre des travaux d'installation de grands conduits d'eau liés au Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, deuxième phase (PIAA2), dans ce quartier. « La circulation des véhicules sera perturbée sur la rue Ampanjaka Toera, à partir de la station Jovena d'Antanimena jusqu'à la pharmacie Croix du Sud », informe la CUA, hier.

Cette coupure est prévue à partir du jeudi 2 juillet 2026 jusqu'au samedi 8 août 2026. « Des dispositions de régulation seront continuellement mises en place par les forces de l'ordre sur les lieux, et chacun est vivement invité à les respecter », note la CUA.

Le chantier d'Antanimena est divisé en quatre tranches. « Pour la deuxième phase en cours, il reste encore un gros ouvrage à réaliser. La troisième phase concerne le tronçon Jovena - Pharmacie Croix du Sud », indique Oyo Andrianirinaholisoa Razakamahefa, coordonnatrice du PIAA2.

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La quatrième et dernière phase consistera à remplacer les canaux souterrains entre le secteur Pochard Soarano et la pharmacie Croix du Sud à Antanimena. Pour ce faire, une voie sera fermée à la circulation. Toutefois, afin de limiter les embouteillages, ce chantier ne débutera qu'une fois les autres tronçons routiers rouverts.