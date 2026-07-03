Afrique: Basketball 5X5 - World Cup Qualifiers - Les Ankoay surclassés par la RD Congo

Battus 62-82 par la République démocratique du Congo, les Ankoay ont déjà compromis leurs chances de qualification à la troisième fenêtre.

La mission s'annonce déjà presque impossible pour les basketteurs malgaches. Opposés à la République démocratique du Congo pour leur premier match de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA, les Ankoay se sont inclinés sur le score sans appel de 62 à 82 (8-16, 7-27, 30-21, 17-18) à Dakar. Une défaite qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans la course à la qualification.

Les protégés de Mickaël Pivaud, Head coach des Ankoay, ont pourtant entamé la rencontre avec de bonnes intentions. Mais après six minutes de jeu, l'écart était de huit points (8-16), grâce notamment aux réalisations de Mathias M'Madi, Anthony Rasolomanana et Sitraka Raharimanantoanina. Mais la machine congolaise s'est rapidement mise en marche.

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Le deuxième quart-temps a été le tournant de la rencontre. Plus athlétiques, mieux organisés et surtout plus réalistes, les Congolais ont littéralement étouffé les Ankoay. Les pertes de balle se sont multipliées côté malgache, tandis que la RDC imposait un rythme infernal. L'écart est monté progressivement à vingt points, puis à trente unités. À la pause, le tableau d'affichage indiquait un sévère 43-15 en faveur des Léopards.

Les statistiques illustrent parfaitement les difficultés malgaches. Madagascar n'a inscrit que sept points dans le deuxième quart-temps contre vingt-sept pour la RDC. Malgré un léger sursaut après la pause, le mal était déjà fait.

Lacunes en intensité physique

Au retour des vestiaires, les Ankoay ont montré un tout autre visage. Plus agressifs en défense et plus inspirés en attaque, ils sont revenus à treize points d'écart (38-51) au milieu du troisième quart-temps. Donovan Rakotonanahary et ses coéquipiers ont tenté de relancer le suspense, mais les Congolais ont rapidement repris le contrôle de la partie.

Le dernier quart-temps a confirmé la supériorité de la RDC. Même si Madagascar a mieux rivalisé, l'écart de dix-sept points n'a jamais pu être comblé. Les Congolais ont finalement validé leur succès 82 à 62, construit essentiellement grâce à leur domination durant les vingt premières minutes.

« C'est dommage de perdre contre les Congolais. Contre le Sénégal, ce sera un match pour acquérir de l'expérience. Madagascar a du niveau mais manque d'expérience du haut niveau», confie Mickaël Pivaud. Quant à Mathias M'Madi, il a expliqué que « Le début du match a été très compliqué et très catastrophique, nous avons essayé de revenir mais l'écart a été déjà fait ».

Pour espérer décrocher leur billet pour la troisième fenêtre de qualification, ils devront réaliser un exploit face aux deux géants du groupe, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une mission qui paraît extrêmement compliquée au regard de la prestation affichée contre la RDC. Cette défaite a surtout mis en évidence les lacunes de Madagascar dans l'intensité physique, la gestion des ballons et l'expérience du très haut niveau continental.