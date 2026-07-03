Madagascar: Moto On Road - Championnat de Madagascar - Deuxième défi sur une ligne droite

3 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deuxième course officielle de la saison dédiée aux grosses cylindrées. Les passionnés des puissantes deux-roues et de la vitesse seront gâtés. La deuxième manche du championnat de Madagascar de motos sur route, ou «on road», baptisée «iRace-iRay», organisée par le club Petit à Petit, aura lieu dimanche à la Base 213, à Arivonimamo. Ce sera la deuxième course comptant pour le sommet national sur une ligne droite longue de 400 m.

La compétition se disputera sur trois passages obligatoires. « Le cumul du temps des trois manches sera pris en compte pour classer chaque concurrent », a expliqué l'un des responsables du club organisateur, César Sarron. Le coup d'envoi du premier passage est prévu à 10 h. « Ceux qui obtiennent les meilleurs temps disputeront la phase finale et la super finale, ce qui n'est pas obligatoire, dans l'après-midi. Ce sera surtout pour le spectacle», a ajouté le responsable.

« Une moto encore quasi rare dans le monde pourrait faire son apparition à cet événement. Nous sommes en train de négocier avec le propriétaire. Un scooter électrique capable d'atteindre facilement les 200 km/h sera aussi de la partie », a évoqué César Sarron.

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Cette deuxième manche nationale se distinguera aussi par la tenue d'autres courses. Outre la manche officielle du championnat, le «Drag Race Moto», il y aura également la course automobile «Open Track» et, en guise de spectacle de bouquet final, le défi interdisciplines. « L'Open Track n'est pas une course officielle, ce sera juste une sorte d'animation entre les manches des motos. Les concurrents seront répartis dans deux catégories, dont la Sural et l'Atmosphère», a confié le responsable de l'organisation de l'Open Track, Rado Carras. Il y aura la partie éliminatoire et la phase finale.

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