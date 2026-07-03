Madagascar: Omnisports - Jeux corporatifs - Le capital humain s'échange en sport

L'Association malgache des directeurs des ressources humaines d'entreprises (AmDRHE) souffle ses vingt bougies (2006-2026). Les festivités s'articulent autour d'un thème central sur le renforcement de la collaboration et la promotion des valeurs fondamentales des ressources humaines telles que l'éthique, la valorisation du capital humain et le bien-être au travail.

Pour marquer cet anniversaire, l'association lance les célébrations par l'organisation de jeux corporatifs les 4 et 5 juillet au complexe sportif de l'Esca à Antanimena. Mille cinq cents employés issus de trente-quatre entreprises sont engagés dans sept disciplines. Trois sports collectifs dont le football, le basketball, le volleyball, tous mixtes, et deux autres individuels notamment le tennis de table et la pétanque seront au programme. Il y aura aussi des jeux de société comme la belote et les dominos.

Dans le cadre toujours de la célébration, l'association regroupant des directeurs et responsables des ressources humaines et réunissant plusieurs entreprises de secteurs variés, réparties sur l'ensemble du territoire malgache, organisera un webinar ouvert au grand public sur des thèmes en lien avec les défis dans le contexte actuel. L'association oeuvre à travers la structuration et la professionnalisation, le renforcement des compétences, la modernisation des pratiques de gestion, le renforcement du dialogue social et la promotion d'une performance organisationnelle durable au sein des entreprises.