Madagascar: Beach volley - Zone 7 - Les équipes malgaches ratent la qualification

Les équipes de la Grande Île terminent troisièmes chacune au tournoi de la CAVB zone 7, comptant pour la qualification continentale, disputé aux Seychelles. La compétition s'est déroulée les 1er et 2 juillet au Paradise Arena Sports Complex à Roche Caïman.

Chez les hommes, le duo de la GNVB, vainqueur de la première étape de la Coupe de Madagascar, Waltinio et Julio Andriafaramanana, décroche la troisième place derrière l'île Maurice et les Comores. L'équipe malgache n'a enregistré qu'une victoire contre les Seychellois Ernesta Henrico et Alex Gerry, 2-0 (21/19 21/16) au premier match mercredi.

Les Gendarmes ont par la suite encaissé deux défaites contre les Comoriens, Biukhary et Satoul (2-0 : 21/17 21/17) mercredi, puis contre les Mauriciens Alfred et Boobraz 2-0: 21/12 24/22 hier. Les Seychelles se trouvent, quant à eux, derniers au classement final.

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Chez les dames, la formation malgache constituée par Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno et Yannick Andrianirina Joëlle Harinirina a enregistré, quant à elle, deux défaites en autant de matchs. La paire Andri-Yannick s'est inclinée d'entrée devant Valentine et Elise Stephie de Maurice (2-0 : 21/16 21/19), puis s'est pliée devant les Seychelloises Angelique et Denies, 2-0 : 21/13 21/8. L'équipe hôte s'est hissée en première place et arrache la qualification pour la coupe d'Afrique. Maurice termine à la place du dauphin.

Place à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche à la coupe de la zone 7 CAVB Round I. Madagascar sera représenté par deux équipes. Celle masculine est formée par Bradley Michel Andrianjafy et Robsell Thierry Antonio et celle féminine par deux expatriées évoluant aux Seychelles, en l'occurrence Mélissa Rambony et Alfred Rose de Lima.