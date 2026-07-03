Madagascar: Événement - Garage Mozika réunit les légendes du rock

Un anniversaire qui se veut fédérateur. Pour marquer ses cinq années d'existence, Garage Mozika Production organise l'Ultimate Show ce dimanche au Stade Barea Mahamasina.

Présenté comme le premier événement d'une telle envergure porté par la structure, ce concert réunira trois figures incontournables de la scène rock malgache : Mage 4, Iraimbilanja et Rheg The Gang.

Selon Rado Ramamonjisoa, propriétaire-gérant de Garage Mozika : «Cette célébration a été pensée comme un rendez-vous populaire, plus grand par rapport à nos cabarets habituels, organisé dans un espace plus vaste afin de permettre au public de vivre pleinement cette fête.» Le choix des artistes s'explique par leur notoriété dans l'univers du rock et leur capacité à rassembler toutes les générations.

L'esprit de partage sera également au coeur du spectacle. La chanson «Ifampizarana» de Mage 4 a été retenue comme thème de l'événement afin de porter ce message « de manière simple et élégante » auprès du public. Dans cette même dynamique, les trois groupes échangeront leurs répertoires sur scène : Rheg The Gang interprétera une chanson d'Iraimbilanja, Mage 4 reprendra un titre de Rheg The Gang, tandis que les trois formations partageront également un morceau de Mage 4.

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Au-delà de la performance musicale, l'Ultimate Show entend également transmettre un message d'unité. « Il existe parfois une forme de division entre le rock et le métal. Pourtant, ce concert montrera que ces deux univers peuvent partager une même scène », explique Rado Ramamonjisoa. L'événement se veut ainsi un symbole de rapprochement entre les différentes sensibilités de la musique rock.

Fondé il y a cinq ans, Garage Mozika est à la fois une société de production et un lounge-bar karaoké situé aux 67 Ha. À travers cet Ultimate Show, la structure entend célébrer son parcours tout en offrant au public un moment inédit placé sous le signe du partage et de la musique.