Madagascar: Tennis - Coupe Davis - Le FMT entretient le suspense sur les noms des sélectionnés

À moins de trois semaines de la Coupe Davis, prévue du 22 au 25 juillet à Gaborone, au Botswana, la sélection masculine malgache n'est toujours pas officielle. Entre contraintes administratives, blessures et tensions internes, la préparation des Akomba s'annonce délicate.

Le compte à rebours est lancé pour la Coupe Davis, mais Madagascar attend toujours de connaître les joueurs qui défendront ses couleurs. La Fédération malgache de tennis (FMT) n'a pas encore dévoilé la liste définitive, malgré le tournoi de sélection organisé du 15 au 19 juin à l'ACSA.

Cinq joueurs avaient été convoqués : Nicolas Raharivony, Iandry Nantenaina Iarivomanana, Hasina Mbolanirina, Fanantenantsoa Radonirina et Tovonirina Ratovonirina. Le classement final devait être déterminé selon le nombre de victoires, les confrontations directes, puis, si nécessaire, le pourcentage de sets et de jeux remportés.

Sur le terrain, Tovonirina Ratovonirina a validé son billet pour la compétition. En revanche, le champion de Madagascar, Nicolas Raharivony, convaincu qu'il devait être qualifié d'office, a refusé de disputer les quatre matchs de sélection après une modification du règlement qu'il estime avoir été instaurée à son encontre.

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La Directrice technique nationale (DTN), Dally Randriantefy, explique que la liste tarde à être publiée en raison de plusieurs incertitudes. « Certains joueurs sont bloqués par leur visa américain à entrée unique, d'autres sont blessés ou ne peuvent pas quitter leur travail », précise-t-elle.

Concernant Nicolas Raharivony, la DTN se montre ferme : « Il ne s'est présenté à aucun de ses quatre matchs, sans prévenir le juge-arbitre, le capitaine ni la DTN. Nous allons l'écouter, mais Tovonirina a gagné les sélections et Nicolas ne jouera pas la Coupe Davis ». Contacté, Nicolas Raharivony n'a pas souhaité s'exprimer.

À l'approche de l'échéance de Gaborone, ce retard dans la désignation de l'équipe réduit le temps de préparation collective. Une situation loin d'être idéale pour une sélection malgache qui ambitionne pourtant de bien figurer sur la scène africaine.