Madagascar: Concert - Sanare met la tradition coréenne à l'honneur

3 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

À l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de la République de Corée à Madagascar, les sonorités ancestrales de la Corée résonneront bientôt à Antananarivo.

Madame Park Ji Hyun, ambassadrice de la République de Corée à Madagascar, et son époux, Kang Kyounghoon, présentent Sanare, un concert de fusion entre musique traditionnelle coréenne et musique occidentale, qui se tiendra ce samedi au Novotel Convention.

Le spectacle promet une immersion musicale où les instruments traditionnels coréens, tels que le daegeum et le gayageum, dialoguent avec des instruments classiques occidentaux comme le violon, le violoncelle et le piano. Cette rencontre musicale mettra en lumière la richesse du patrimoine coréen tout en l'ouvrant à des sonorités contemporaines.

Au-delà de la musique instrumentale, le concert intégrera également le pansori, un art traditionnel du chant coréen, ainsi que des prestations de danse. L'ensemble offrira au public une expérience harmonieuse, mêlant traditions séculaires et expressions artistiques modernes.

À travers ce rendez-vous culturel, l'ambassade de la République de Corée à Madagascar célèbre dix années de présence diplomatique tout en renforçant les échanges culturels entre les deux pays.

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